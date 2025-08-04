Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф

Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать с россии более 120 млн евро активов. Речь идет об обременении более 20 объектов недвижимости россии в Австрии, передает УНН со ссылкой на Нафтогаз.

Детали

Как сообщили в компании, группа Нафтогаз получила разрешение Районного суда Вены (Австрия) на принудительное исполнение арбитражного решения против россии ("Крымское решение") на сумму более 5 млрд долларов США.

... суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости россии на территории Австрии, которые будут проданы через аукцион. Общая стоимость этих активов превышает 120 млн евро. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях - говорится в сообщении.

Нафтогаз инициировал взыскание 1,3 млрд долларов с российского Газпрома

Очередной практический шаг на пути к взысканию с россии более $5 млрд за незаконно захваченные активы Группы Нафтогаз в Крыму. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях. россия заплатит за все. Рано или поздно. Обязательно! – отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

Справка

В октябре 2016 года Нафтогаз начал арбитражное производство против России, требуя компенсацию за незаконный захват москвой имущества Группы — с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и Россией. Нафтогаз был ведущим участником рынка природного газа в Крыму, осуществляя деятельность по разведке, добыче, транспортировке, хранению, переработке и распределению газа. В перечень имущества входили специальные разрешения на пользование недрами, оборудование и инфраструктура, права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ, доли в собственности на газопроводы и более 675 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах.

После многолетнего арбитражного разбирательства 12 апреля 2023 года трибунал в составе судьи Иана Бинни (C.C., K.C.), доктора Чарльза Понсета и доктора Майи Станивукович, сформированный под эгидой Постоянной палаты третейского суда (PCA) в Гааге, обязал Россию выплатить Нафтогазу более 5 миллиардов долларов США за нарушение условий договора.

Этот объем выплаты, по которому уже есть Окончательное решение арбитража, остается крупнейшим среди всех исков инвесторов, поданных украинскими компаниями относительно противоправных действий России в Крыму.

Окончательное решение арбитража о возмещении убытков было принято после промежуточного Частичного решения, в котором трибунал признал свою юрисдикцию рассматривать иски Нафтогаза и установил, что россия несет ответственность за экспроприацию имущества компании.

Недавно Верховный суд Королевства Нидерланды отклонил кассационную жалобу Российской Федерации относительно отмены Частичного решения трибунала о юрисдикции и сути дела.

Несмотря на арбитражное решение и постановление Верховного суда Нидерландов, россия отказывается выплатить Нафтогазу присужденную сумму. В связи с этим Нафтогаз инициировал международную кампанию по взысканию. Основная цель – обеспечить выполнение арбитражного решения в юрисдикциях, где россия имеет активы.

Нафтогаз в этом деле представляет юридическая фирма Covington & Burling, в частности Дэвид Пински, Кловис Тревино, Перис Аборо и Дин Ачесон.