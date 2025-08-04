$41.760.05
47.640.10
ukenru
12:41 • 2942 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
12:06 • 10400 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
11:14 • 30130 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
10:06 • 26468 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
07:56 • 38573 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
07:35 • 51343 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
07:19 • 55055 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
4 августа, 01:37 • 55575 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 76394 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 289703 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
39%
749мм
Популярные новости
Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула один из районов: показали последствияPhoto4 августа, 05:54 • 68264 просмотра
Трамп ответил, что может сделать рф для избежания санкцийVideo4 августа, 06:13 • 9292 просмотра
Премьер Индии Моди дерзко реагирует на давление Трампа относительно закупок российской нефти - Bloomberg4 августа, 06:35 • 39666 просмотра
Хмельницкая область подверглась вражеской атаке, предварительно без жертв - ОВА4 августа, 06:42 • 65279 просмотра
Хмельницкая область подверглась атакам рф ночью, утром и днем: есть повреждения, без жертв09:24 • 36638 просмотра
публикации
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины11:14 • 30062 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 201177 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 289673 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 476326 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 283707 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Юрий Игнат
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Львов
Днепропетровская область
Хмельницкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto09:23 • 8298 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 327040 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 137581 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 171205 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 180542 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд
Ми-8
Сухой Су-30

Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф

Киев • УНН

 • 2936 просмотра

Районный суд Вены разрешил Нафтогазу обременить более 20 объектов недвижимости россии в Австрии на сумму более 120 млн евро. Это часть принудительного исполнения арбитражного решения на более чем 5 млрд долларов США за незаконно захваченные активы в Крыму.

Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф

Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать с россии более 120 млн евро активов. Речь идет об обременении более 20 объектов недвижимости россии в Австрии, передает УНН со ссылкой на Нафтогаз.

Детали

Как сообщили в компании, группа Нафтогаз получила разрешение Районного суда Вены (Австрия) на принудительное исполнение арбитражного решения против россии ("Крымское решение") на сумму более 5 млрд долларов США.

... суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости россии на территории Австрии, которые будут проданы через аукцион. Общая стоимость этих активов превышает 120 млн евро. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях 

- говорится в сообщении.

Нафтогаз инициировал взыскание 1,3 млрд долларов с российского Газпрома24.06.25, 14:02 • 3006 просмотров

Очередной практический шаг на пути к взысканию с россии более $5 млрд за незаконно захваченные активы Группы Нафтогаз в Крыму. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях. россия заплатит за все. Рано или поздно. Обязательно! 

– отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

Справка

В октябре 2016 года Нафтогаз начал арбитражное производство против России, требуя компенсацию за незаконный захват москвой имущества Группы — с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и Россией. Нафтогаз был ведущим участником рынка природного газа в Крыму, осуществляя деятельность по разведке, добыче, транспортировке, хранению, переработке и распределению газа. В перечень имущества входили специальные разрешения на пользование недрами, оборудование и инфраструктура, права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ, доли в собственности на газопроводы и более 675 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах.

После многолетнего арбитражного разбирательства 12 апреля 2023 года трибунал в составе судьи Иана Бинни (C.C., K.C.), доктора Чарльза Понсета и доктора Майи Станивукович, сформированный под эгидой Постоянной палаты третейского суда (PCA) в Гааге, обязал Россию выплатить Нафтогазу более 5 миллиардов долларов США за нарушение условий договора.

Этот объем выплаты, по которому уже есть Окончательное решение арбитража, остается крупнейшим среди всех исков инвесторов, поданных украинскими компаниями относительно противоправных действий России в Крыму.

Окончательное решение арбитража о возмещении убытков было принято после промежуточного Частичного решения, в котором трибунал признал свою юрисдикцию рассматривать иски Нафтогаза и установил, что россия несет ответственность за экспроприацию имущества компании.

Недавно Верховный суд Королевства Нидерланды отклонил кассационную жалобу Российской Федерации относительно отмены Частичного решения трибунала о юрисдикции и сути дела.

Несмотря на арбитражное решение и постановление Верховного суда Нидерландов, россия отказывается выплатить Нафтогазу присужденную сумму. В связи с этим Нафтогаз инициировал международную кампанию по взысканию. Основная цель – обеспечить выполнение арбитражного решения в юрисдикциях, где россия имеет активы.

Нафтогаз в этом деле представляет юридическая фирма Covington & Burling, в частности Дэвид Пински, Кловис Тревино, Перис Аборо и Дин Ачесон.

Антонина Туманова

Экономика
Нафтогаз
Вена
Гаага
Австрия
Нидерланды
Украина