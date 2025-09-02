Дания предлагает закрыть лазейку для импорта российского газа в ЕС - Bloomberg

Дания, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе (ЕС), предложила изменения, которые потребуют от импортеров газа предоставления национальным органам власти доказательств того, что "голубое топливо" не имеет российского происхождения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный документ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Копенгаген предложил государствам-членам ЕС способ закрыть потенциальную лазейку, которая позволила бы импортировать российский газ после вступления в силу соответствующего запрета в конце 2027 года.

Природный газ, поступающий в ЕС через границы или точки соединения между ЕС и россией или беларусью и через точку соединения "Странджа-2"/Малкоклар ("Турецкий поток"), считается экспортированным, прямо или косвенно, из российской федерации, если не предоставлено однозначных доказательств обратного - говорится в документе.

Указывается, что предложенные изменения подчеркивают обеспокоенность тем, что российский газ все еще может попасть на рынок ЕС после введения запрета. Точно отследить, где именно был произведен газ, чрезвычайно сложно, особенно когда его часто смешивают с другими поставками на пути к конечному потребителю.

"Согласно предложенному запрету, поставки российского газа по действующим контрактам на срок менее одного года будут прекращены не позднее 17 июня 2026 года, за исключением стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия. Запрет на поставки по действующим долгосрочным соглашениям вступит в силу до конца 2027 года", - говорится в статье.

Напомним

Правительство Эстонии официально запретило импорт бутана из россии и беларуси. Решение приняли, чтобы предотвратить использование этого ресурса для обхода санкций Европейского Союза на сжиженный нефтяной газ.

