Дания предлагает закрыть лазейку для импорта российского газа в ЕС - Bloomberg

1 сентября, 18:36 • 12295 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 22156 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 31510 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 36669 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 182582 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 104455 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 188470 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 195960 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 165513 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131863 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 133770 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 132764 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 120656 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 118218 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 110926 просмотра
Дания предлагает закрыть лазейку для импорта российского газа в ЕС - Bloomberg

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Дания предложила изменения, которые потребуют от импортеров газа доказательств нероссийского происхождения топлива. Это закроет лазейку для импорта российского газа после запрета в 2027 году.

Дания предлагает закрыть лазейку для импорта российского газа в ЕС - Bloomberg

Дания, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе (ЕС), предложила изменения, которые потребуют от импортеров газа предоставления национальным органам власти доказательств того, что "голубое топливо" не имеет российского происхождения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный документ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Копенгаген предложил государствам-членам ЕС способ закрыть потенциальную лазейку, которая позволила бы импортировать российский газ после вступления в силу соответствующего запрета в конце 2027 года.

Природный газ, поступающий в ЕС через границы или точки соединения между ЕС и россией или беларусью и через точку соединения "Странджа-2"/Малкоклар ("Турецкий поток"), считается экспортированным, прямо или косвенно, из российской федерации, если не предоставлено однозначных доказательств обратного

- говорится в документе.

Указывается, что предложенные изменения подчеркивают обеспокоенность тем, что российский газ все еще может попасть на рынок ЕС после введения запрета. Точно отследить, где именно был произведен газ, чрезвычайно сложно, особенно когда его часто смешивают с другими поставками на пути к конечному потребителю.

"Согласно предложенному запрету, поставки российского газа по действующим контрактам на срок менее одного года будут прекращены не позднее 17 июня 2026 года, за исключением стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия. Запрет на поставки по действующим долгосрочным соглашениям вступит в силу до конца 2027 года", - говорится в статье.

Напомним

Правительство Эстонии официально запретило импорт бутана из россии и беларуси. Решение приняли, чтобы предотвратить использование этого ресурса для обхода санкций Европейского Союза на сжиженный нефтяной газ.

