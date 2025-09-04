$41.360.01
Венгрия и Словакия снова требуют снятия санкций ЕС с 6 российских олигархов - СМИ

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Венгрия и Словакия просят ЕС отменить замораживание активов и визовые запреты для шести российских бизнесменов. Это необходимо для продления действующих санкций против РФ.

Венгрия и Словакия снова требуют снятия санкций ЕС с 6 российских олигархов - СМИ

Венгрия и Словакия снова просят Европейский Союз отменить замораживание активов и визовые запреты для шести российских бизнесменов для продления ряда уже действующих санкций против РФ. Об этом сообщает RadioFreeEurope/RadioLiberty, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что санкции, которые сейчас охватывают более 2600 физических и юридических лиц, должны продлеваться единогласным решением стран-членов ЕС каждые шесть месяцев, обычно в середине марта и середине сентября. В список, в частности, входят российский диктатор Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Брюсселе Венгрия, а недавно и Словакия, воспользовались своим правом вето, чтобы исключить некоторые из самых известных имен. Обе центральноевропейские страны имеют тесные политические отношения с Кремлем и утверждают, что санкции ЕС сильнее ударили по европейской экономике, чем по российской

- пишет издание.

СМИ напоминает, что в марте российский бизнесмен Вячеслав Моше Кантор, министр спорта России Михаил Дегтярев и Гульбахор Исмаилова, сестра миллиардера-магната Алишера Усманова, были исключены из черного списка после недель кропотливых дипломатических переговоров между европейскими чиновниками.

В прошлом году подобным образом были исключены Аркадий Волож, соучредитель российского интернет-гиганта "Яндекс", российский бизнесмен Сергей Мндоянц, Йозеф Гамбалек, гражданин Словакии и глава российского националистического мотоклуба "Ночные волки" в Европе, и Виолетта Пригожина, мать покойного российского бизнесмена и лидера наемников "Вагнера" Евгения Пригожина

- говорится в статье.

По словам нескольких неназванных дипломатов ЕС, на этот раз Словакия хочет исключить из санкционного списка Усманова, а также бизнесмена Михаила Фридмана. В то же время Венгрия настаивает на исключении из списка олигархов Дмитрия Мазепина, Петра Авена, Мусы Бажаева и Альберта Авдоляна.

"Другие страны-члены ЕС предложили альтернативное решение: исключение только одного или двух так называемых "слабых случаев", то есть лиц, которых, скорее всего, все равно исключили бы из списка, поскольку они были санкционированы на основе слабых доказательств", - пишет издание.

Напомним

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против РФ, который планируют принять в сентябре 2025 года.

