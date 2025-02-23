Угорщина стала співавторкою резолюції США в ООН, яка не засуджує агресію рф
Київ • УНН
Петер Сійярто заявив про підтримку Угорщиною американської резолюції щодо війни в Україні, яка не містить засудження рф. Угорський міністр пояснив це "промирною" позицією Дональда Трампа.
Угорщина стала співавторкою американського проєкту резолюції ООН, яка не засуджує російську агресію. Про це інформує УНН із посиланням на публікацію міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у соцмережі Facebook.
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Угорщина збирається підтримати американську резолюцію в ООН, яка не засуджує повномасштабне вторгнення росії в Україну. Угорці стали її співавторами.
24 лютого, у треті роковини повномасштабного вторгнення росії в Україну, на Генасамблеї ООН обговорять дві резолюції. Одну з них подали США.
Петер Сійярто запевняє, що президент США Дональд Трамп "виступає за мир", і тому Угорщина збирається підтримати саме американців.
Угорщина підтримує американську мирну резолюцію, а ми навіть її співавтори
"Причина проста: провоєнні ліберальні європейські лідери розпалювали конфлікт протягом трьох років, а промирний Дональд Трамп робить гігантські кроки до його припинення" - пояснив Сійярто.
Він також відзначив переговори між делегаціями США та рф, які відбулись в Саудівській Аравії, як наближення до "завершення війни в Україні".
Нагадаємо
Адміністрація Трампа просить Київ відкликати щорічну резолюцію, яка засуджує війну hосії, на користь пом'якшеного варіанту США. Україна відмовилася виконувати вимогу, розцінивши новий текст як проросійський.
Українська резолюція буде винесена на голосування на спеціальній сесії Генасамблеї ООН. За словами міністра Сибіги, документ вже зареєстровано та отримано підтримку партнерів.
Резолюція США в ООН допоможе припинити війну рф в Україні - Рубіо22.02.25, 10:54 • 42130 переглядiв