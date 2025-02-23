Венгрия стала соавтором резолюции США в ООН, которая не осуждает агрессию рф

Венгрия стала соавтором американского проекта резолюции ООН, которая не осуждает российскую агрессию. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в соцсети Facebook.

Детали

Венгрия собирается поддержать американскую резолюцию в ООН, которая не осуждает полномасштабное вторжение России в Украину. Венгры стали ее соавторами.

24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину, на Генассамблее ООН обсудят две резолюции. Одну из них подали США.

Петер Сийярто уверяет, что президент США Дональд Трамп "выступает за мир", и поэтому Венгрия собирается поддержать именно американцев.

Венгрия поддерживает американскую мирную резолюцию, а мы даже ее соавторы - говорится в заметке главы МИД Венгрии.

"Причина проста: провоенные либеральные европейские лидеры разжигали конфликт в течение трех лет, а промирный Дональд Трамп делает гигантские шаги к его прекращению", - пояснил Сийярто.

Он также отметил переговоры между делегациями США и рф, которые состоялись в Саудовской Аравии, как приближение к "завершению войны в Украине".

Напомним

Администрация Трампа просит Киев отозвать ежегодную резолюцию, осуждающую войну России, в пользу смягченного варианта США. Украина отказалась выполнять требование, расценив новый текст как пророссийский.

Украинская резолюция будет вынесена на голосование на специальной сессии Генассамблеи ООН. По словам министра Сибиги, документ уже зарегистрирован и получил поддержку партнеров.

Резолюция США в ООН поможет прекратить войну рф в Украине - Рубио