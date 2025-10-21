Угорщина проведе наступні парламентські вибори в умовах надзвичайного стану
Київ • УНН
Угорський парламент продовжив надзвичайний стан на 180 днів, до 14 травня, забезпечуючи проведення майбутніх виборів в умовах особливого правового режиму. Це надає прем'єр-міністру Віктору Орбану широкі повноваження, тоді як його партія "Фідес" відстає від опозиційної "Тиси" в опитуваннях.
Угорщина продовжила режим надзвичайного стану, який триває вже кілька років, тим самим гарантуючи, що наступні вибори відбудуться відповідно до особливого правового режиму, який надав прем'єр-міністру країни Віктору Орбану широкі повноваження для реалізації своєї влади, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
У вівторок парламент країни проголосував за продовження надзвичайного стану на 180 днів, до 14 травня. Орбан заявив, що очікує проведення наступних виборів якомога раніше, у квітні, а президент країни, як очікується, оголосить дату на початку наступного року.
Партія Орбана "Фідес" (Fidesz) відстає від опозиційної партії "Тиса" (Tisza), яку очолює колишній прихильник режиму Петер Мадьяр. "Тиса" зберігає двозначну перевагу над правлячою партією у деяких опитуваннях, на тлі того, як криза вартості життя та звинувачення у повсюдній корупції підривають політичний авторитет прем'єр-міністра-націоналіста, пише видання.
У разі надзвичайного стану уряд може призупинити дію основних прав, включаючи декларацію про протест. Офіційні особи стверджують, що цей стан не вплине на результати голосування.
Минулого року в Угорщині муніципальні вибори та вибори до Європейського парламенту пройшли в умовах надзвичайного стану, де "Тиса" приголомшила правлячу партію, посівши друге місце, у тому числі у ключових регіонах, де партія займає лідируючі позиції.
Доповнення
Орбан править в умовах надзвичайного стану з початку пандемії COVID-19 у 2020 році, що дозволило йому правити за допомогою указів, попри слухняний парламент, де його депутати протягом більшої частини останніх 15 років мали дві третини голосів, зазначає видання.
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році уряд назвав війну в країні, що є східним сусідом Угорщини, причиною збереження режиму указів.
Європейський Союз призупинив виділення Угорщини мільярдів євро фінансування, пославшись на підрив верховенства закону та корупцію у державі-члені.