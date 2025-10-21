Угорщина проведе наступні парламентські вибори в умовах надзвичайного стану

Угорський парламент продовжив надзвичайний стан на 180 днів, до 14 травня, забезпечуючи проведення майбутніх виборів в умовах особливого правового режиму. Це надає прем'єр-міністру Віктору Орбану широкі повноваження, тоді як його партія "Фідес" відстає від опозиційної "Тиси" в опитуваннях.