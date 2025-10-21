$41.760.03
48.660.10
ukenru
11:39 • 720 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7816 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 13020 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13352 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14916 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14989 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14214 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27770 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20300 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17167 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Угорщина проведе наступні парламентські вибори в умовах надзвичайного стану

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Угорський парламент продовжив надзвичайний стан на 180 днів, до 14 травня, забезпечуючи проведення майбутніх виборів в умовах особливого правового режиму. Це надає прем'єр-міністру Віктору Орбану широкі повноваження, тоді як його партія "Фідес" відстає від опозиційної "Тиси" в опитуваннях.

Угорщина проведе наступні парламентські вибори в умовах надзвичайного стану

Угорщина продовжила режим надзвичайного стану, який триває вже кілька років, тим самим гарантуючи, що наступні вибори відбудуться відповідно до особливого правового режиму, який надав прем'єр-міністру країни Віктору Орбану широкі повноваження для реалізації своєї влади, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У вівторок парламент країни проголосував за продовження надзвичайного стану на 180 днів, до 14 травня. Орбан заявив, що очікує проведення наступних виборів якомога раніше, у квітні, а президент країни, як очікується, оголосить дату на початку наступного року.

Партія Орбана "Фідес" (Fidesz) відстає від опозиційної партії "Тиса" (Tisza), яку очолює колишній прихильник режиму Петер Мадьяр. "Тиса" зберігає двозначну перевагу над правлячою партією у деяких опитуваннях, на тлі того, як криза вартості життя та звинувачення у повсюдній корупції підривають політичний авторитет прем'єр-міністра-націоналіста, пише видання.

У разі надзвичайного стану уряд може призупинити дію основних прав, включаючи декларацію про протест. Офіційні особи стверджують, що цей стан не вплине на результати голосування.

Минулого року в Угорщині муніципальні вибори та вибори до Європейського парламенту пройшли в умовах надзвичайного стану, де "Тиса" приголомшила правлячу партію, посівши друге місце, у тому числі у ключових регіонах, де партія займає лідируючі позиції.

Доповнення

Орбан править в умовах надзвичайного стану з початку пандемії COVID-19 у 2020 році, що дозволило йому правити за допомогою указів, попри слухняний парламент, де його депутати протягом більшої частини останніх 15 років мали дві третини голосів, зазначає видання.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році уряд назвав війну в країні, що є східним сусідом Угорщини, причиною збереження режиму указів.

Європейський Союз призупинив виділення Угорщини мільярдів євро фінансування, пославшись на підрив верховенства закону та корупцію у державі-члені.

Юлія Шрамко

