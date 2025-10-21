Венгрия проведет следующие парламентские выборы в условиях чрезвычайного положения

Венгерский парламент продлил чрезвычайное положение на 180 дней, до 14 мая, обеспечивая проведение предстоящих выборов в условиях особого правового режима. Это предоставляет премьер-министру Виктору Орбану широкие полномочия, в то время как его партия «Фидес» отстает от оппозиционной «Тисы» в опросах.