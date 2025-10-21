$41.760.03
Венгрия проведет следующие парламентские выборы в условиях чрезвычайного положения

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Венгерский парламент продлил чрезвычайное положение на 180 дней, до 14 мая, обеспечивая проведение предстоящих выборов в условиях особого правового режима. Это предоставляет премьер-министру Виктору Орбану широкие полномочия, в то время как его партия «Фидес» отстает от оппозиционной «Тисы» в опросах.

Венгрия проведет следующие парламентские выборы в условиях чрезвычайного положения

Венгрия продлила режим чрезвычайного положения, который длится уже несколько лет, тем самым гарантируя, что следующие выборы пройдут в соответствии с особым правовым режимом, который предоставил премьер-министру страны Виктору Орбану широкие полномочия для реализации своей власти, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Во вторник парламент страны проголосовал за продление чрезвычайного положения на 180 дней, до 14 мая. Орбан заявил, что ожидает проведения следующих выборов как можно раньше, в апреле, а президент страны, как ожидается, объявит дату в начале следующего года.

Партия Орбана "Фидес" (Fidesz) отстает от оппозиционной партии "Тиса" (Tisza), которую возглавляет бывший сторонник режима Петер Мадьяр. "Тиса" сохраняет двузначное преимущество над правящей партией в некоторых опросах, на фоне того, как кризис стоимости жизни и обвинения во всеобщей коррупции подрывают политический авторитет премьер-министра-националиста, пишет издание.

В случае чрезвычайного положения правительство может приостановить действие основных прав, включая декларацию о протесте. Официальные лица утверждают, что это состояние не повлияет на результаты голосования.

В прошлом году в Венгрии муниципальные выборы и выборы в Европейский парламент прошли в условиях чрезвычайного положения, где "Тиса" ошеломила правящую партию, заняв второе место, в том числе в ключевых регионах, где партия занимает лидирующие позиции.

Дополнение

Орбан правит в условиях чрезвычайного положения с начала пандемии COVID-19 в 2020 году, что позволило ему править с помощью указов, несмотря на послушный парламент, где его депутаты на протяжении большей части последних 15 лет имели две трети голосов, отмечает издание.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году правительство назвало войну в стране, являющейся восточным соседом Венгрии, причиной сохранения режима указов.

Европейский Союз приостановил выделение Венгрии миллиардов евро финансирования, сославшись на подрыв верховенства закона и коррупцию в государстве-члене.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Виктор Орбан