Удар рф по Запоріжжю 10 серпня: пошкоджено кризовий центр ЗАЕС
Київ • УНН
У Запоріжжі 10 серпня російський удар пошкодив Зовнішній кризовий центр ЗАЕС, що моніторить радіаційну обстановку. Будівля зазнала часткових ушкоджень, постраждалих немає.
У неділю, 10 серпня, внаслідок російського удару по Запоріжжю був пошкоджений Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.
Деталі
Будівля офісу зазнала часткових ушкоджень, постраждалих і загиблих немає. Як зазначили в Міненерго, кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки станції.
В умовах, коли окупаційне керівництво ЗАЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний та радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ, саме фахівці цього центру ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки в зоні спостереження на підконтрольній Україні території
Голова відомства Світлана Гринчук зазначила: напад на інфраструктуру, яка веде моніторинг радіаційної обстановки, є "ще одним доказом безвідповідальної політики агресора, який нехтує всіма нормами міжнародного права".
росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту
У Міненерго закликали міжнародні організації та іноземних партнерів посилити санкційний тиск на рф та вжити невідкладних заходів для припинення обстрілів об'єктів ядерної інфраструктури України.
Нагадаємо
У неділю, 10 серпня, російські окупанти вдарили коригованою авіаційною бомбою по Запоріжжю. В результаті атаки постраждав об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення. Станом на 11 серпня кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 22 осіб.
Також УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти 18 фізичних та 17 юридичних осіб, пов'язаних з діяльністю "росатома". Обмеження стосуються причетних до інтеграції ЗАЕС в енергосистему рф та захоплення ЧАЕС.