Ексклюзив
14:46 • 12926 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
12:35 • 52142 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 72689 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 51152 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 110390 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 118249 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 101939 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 71422 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 120615 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 211744 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
Удар рф по Запоріжжю 10 серпня: пошкоджено кризовий центр ЗАЕС

Київ • УНН

 • 2796 перегляди

У Запоріжжі 10 серпня російський удар пошкодив Зовнішній кризовий центр ЗАЕС, що моніторить радіаційну обстановку. Будівля зазнала часткових ушкоджень, постраждалих немає.

Удар рф по Запоріжжю 10 серпня: пошкоджено кризовий центр ЗАЕС

У неділю, 10 серпня, внаслідок російського удару по Запоріжжю був пошкоджений Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Деталі

Будівля офісу зазнала часткових ушкоджень, постраждалих і загиблих немає. Як зазначили в Міненерго, кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки станції.

В умовах, коли окупаційне керівництво ЗАЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний та радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ, саме фахівці цього центру ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки в зоні спостереження на підконтрольній Україні території 

- уточнили в міністерстві.

Голова відомства Світлана Гринчук зазначила: напад на інфраструктуру, яка  веде моніторинг радіаційної обстановки, є "ще одним доказом безвідповідальної політики агресора, який нехтує всіма нормами міжнародного права".

росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту

- заявила міністр.

У Міненерго закликали міжнародні організації та іноземних партнерів посилити санкційний тиск на рф та вжити невідкладних заходів для припинення обстрілів об'єктів ядерної інфраструктури України.

Нагадаємо

У неділю, 10 серпня, російські окупанти вдарили коригованою авіаційною бомбою по Запоріжжю. В результаті атаки постраждав об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення. Станом на 11 серпня кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 22 осіб.

Також УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти 18 фізичних та 17 юридичних осіб, пов'язаних з діяльністю "росатома". Обмеження стосуються причетних до інтеграції ЗАЕС в енергосистему рф та захоплення ЧАЕС.

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство енергетики України
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя