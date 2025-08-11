$41.390.07
Ексклюзив
10:23 • 25181 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 26247 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
07:41 • 73364 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 99905 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15 • 91953 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 65652 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 115414 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 199362 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 06:10 • 129141 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293786 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 22 осіб

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Кількість постраждалих від авіаобстрілу Запоріжжя 10 серпня зросла до 22 осіб. 25-річна жінка звернулася до лікарні з контузією.

Авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 22 осіб

Кількість постраждалих унаслідок авіаобстрілу Запоріжжя 10 серпня зросла до 22 осіб До лікарні звернулася 25-річна жінка - з контузією. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

До 22-х зросла кількість постраждалих через російський удар по Запоріжжю. До лікарні звернулася 25-річна жінка - з контузією. Їй надали усю необхідну допомогу. Наразі жінка на амбулаторному лікуванні 

- повідомив Федоров.

Нагадаємо

У неділю, 10 серпня, російські окупанти вдарили коригованою авіаційною бомбою по Запоріжжю. В результаті атаки постраждав об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення.

Павло Башинський

Війна
Запоріжжя