Авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 22 осіб
Київ • УНН
Кількість постраждалих від авіаобстрілу Запоріжжя 10 серпня зросла до 22 осіб. 25-річна жінка звернулася до лікарні з контузією.
Нагадаємо
У неділю, 10 серпня, російські окупанти вдарили коригованою авіаційною бомбою по Запоріжжю. В результаті атаки постраждав об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення.