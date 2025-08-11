Авиаудар по Запорожью: число пострадавших возросло до 22 человек
Киев • УНН
Число пострадавших в результате авиаобстрела Запорожья 10 августа возросло до 22 человек. В больницу обратилась 25-летняя женщина с контузией. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
До 22-х возросло число пострадавших из-за российского удара по Запорожью. В больницу обратилась 25-летняя женщина с контузией. Ей оказали всю необходимую помощь. Сейчас женщина на амбулаторном лечении
Напомним
В воскресенье, 10 августа, российские оккупанты ударили корректируемой авиационной бомбой по Запорожью. В результате атаки пострадал объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавшие среди мирного населения.