Авиаудар по Запорожью: число пострадавших возросло до 22 человек

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
10:23 • 25139 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 26205 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 73299 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 99839 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 91924 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 65637 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 115392 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 199345 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129139 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293785 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
7.1м/с
47%
752мм
Популярные новости
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова11 августа, 03:04 • 56066 просмотра
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT06:46 • 79345 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 20229 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 21436 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 21432 просмотра
публикации
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 17097 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 22445 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 25148 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 73313 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 99854 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Сергей Лещенко
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Аляска
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 85351 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 199323 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 350528 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 253415 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 261288 просмотра
Актуальное
Хранитель
Х-101
Facebook
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс

Авиаудар по Запорожью: число пострадавших возросло до 22 человек

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Число пострадавших от авиаобстрела Запорожья 10 августа возросло до 22 человек. 25-летняя женщина обратилась в больницу с контузией.

Авиаудар по Запорожью: число пострадавших возросло до 22 человек

Число пострадавших в результате авиаобстрела Запорожья 10 августа возросло до 22 человек. В больницу обратилась 25-летняя женщина с контузией. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

До 22-х возросло число пострадавших из-за российского удара по Запорожью. В больницу обратилась 25-летняя женщина с контузией. Ей оказали всю необходимую помощь. Сейчас женщина на амбулаторном лечении 

- сообщил Федоров.

Напомним

В воскресенье, 10 августа, российские оккупанты ударили корректируемой авиационной бомбой по Запорожью. В результате атаки пострадал объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавшие среди мирного населения.

Павел Башинский

Война
Запорожье