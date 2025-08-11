$41.390.07
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Удар рф по Запорожью 10 августа: поврежден кризисный центр ЗАЭС

Киев • УНН

 • 2472 просмотра

В Запорожье 10 августа российский удар повредил Внешний кризисный центр ЗАЭС, который мониторит радиационную обстановку. Здание получило частичные повреждения, пострадавших нет.

Удар рф по Запорожью 10 августа: поврежден кризисный центр ЗАЭС

В воскресенье, 10 августа, в результате российского удара по Запорожью был поврежден Внешний кризисный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Детали

Здание офиса получило частичные повреждения, пострадавших и погибших нет. Как отметили в Минэнерго, кризисный центр является неотъемлемой частью системы безопасности станции.

В условиях, когда оккупационное руководство ЗАЭС блокирует автоматическую передачу данных о ядерном и радиационном состоянии через систему IRMIS МАГАТЭ, именно специалисты этого центра ведут непрерывный мониторинг радиационной обстановки в зоне наблюдения на подконтрольной Украине территории 

- уточнили в министерстве.

Глава ведомства Светлана Гринчук отметила: нападение на инфраструктуру, которая  ведет мониторинг радиационной обстановки, является "еще одним доказательством безответственной политики агрессора, который пренебрегает всеми нормами международного права".

россияне в очередной раз доказывают, что их действия создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента

- заявила министр.

В Минэнерго призвали международные организации и иностранных партнеров усилить санкционное давление на рф и принять безотлагательные меры для прекращения обстрелов объектов ядерной инфраструктуры Украины.

Напомним

В воскресенье, 10 августа, российские оккупанты ударили корректируемой авиационной бомбой по Запорожью. В результате атаки пострадал объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавшие среди мирного населения. По состоянию на 11 августа количество пострадавших в Запорожье возросло до 22 человек.

Также УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с деятельностью "росатома". Ограничения касаются причастных к интеграции ЗАЭС в энергосистему рф и захвата ЧАЭС.

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Международное агентство по атомной энергии
Министерство энергетики Украины
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье