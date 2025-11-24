Удар рф по Тернополю 19 листопада: у місті відмовились від встановлення новорічної ялинки

$42.270.11
48.700.19
ukenru
16:43 • 10197 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 16805 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
14:30 • 16987 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 19626 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 29748 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 27491 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 16843 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14028 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 11914 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
24 листопада, 11:50 • 10162 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.3м/с
80%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Запаси вичерпані: у Маріупольському районі окупанти закрили Катеринівський кар’єр24 листопада, 10:31 • 10845 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"24 листопада, 10:50 • 24562 перегляди
Стрілянина між батьками у львівській школі: поранений один чоловік, діти не постраждали – Садовий24 листопада, 10:55 • 20751 перегляди
У кремлі заявили, що положення мирного плану ЄС "неконструктивні і для рф не підходять"14:48 • 7970 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto17:21 • 9598 перегляди
Публікації
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto17:21 • 9862 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:47 • 29748 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 27491 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 44199 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 69672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Педро Санчес
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 30733 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 34046 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 43795 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 54156 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 55670 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
The Guardian
MIM-104 Patriot

Удар рф по Тернополю 19 листопада: у місті відмовились від встановлення новорічної ялинки

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що в місті не встановлюватимуть новорічну ялинку, натомість буде традиційна українська шопка. Це рішення пов'язане з ударом рф по місту 19 листопада.

Удар рф по Тернополю 19 листопада: у місті відмовились від встановлення новорічної ялинки

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що у місті не будуть встановлювати новорічну ялинку. Таке рішення обумовлене ударом рф по місту. Про це Надал повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Цього року на Театральному майдані не буде новорічної ялинки. Буде традиційна українська шопка. Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них шестеро діточок

- написав Надал.

Нагадаємо

У Києві рішення про встановлення головної новорічної ялинки міста та України, а також формат святкувань ухвалять після консультацій із командуванням сил оборони столиці, з огляду на безпекову ситуацію. Кошти з міського бюджету на проведення свят чи встановлення ялинки цього року не передбачені.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПодії
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Тернопіль
Київ