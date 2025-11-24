Удар рф по Тернополю 19 листопада: у місті відмовились від встановлення новорічної ялинки
Київ • УНН
Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що в місті не встановлюватимуть новорічну ялинку, натомість буде традиційна українська шопка. Це рішення пов'язане з ударом рф по місту 19 листопада.
Деталі
Цього року на Театральному майдані не буде новорічної ялинки. Буде традиційна українська шопка. Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них шестеро діточок
Нагадаємо
У Києві рішення про встановлення головної новорічної ялинки міста та України, а також формат святкувань ухвалять після консультацій із командуванням сил оборони столиці, з огляду на безпекову ситуацію. Кошти з міського бюджету на проведення свят чи встановлення ялинки цього року не передбачені.