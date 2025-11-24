$42.270.11
Удар рф по Тернополю 19 ноября: в городе отказались от установки новогодней елки

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут устанавливать новогоднюю елку, вместо нее будет традиционная украинская шопка. Это решение связано с ударом рф по городу 19 ноября.

Удар рф по Тернополю 19 ноября: в городе отказались от установки новогодней елки

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в городе не будут устанавливать новогоднюю елку. Такое решение обусловлено ударом рф по городу. Об этом Надал сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

В этом году на Театральной площади не будет новогодней елки. Будет традиционный украинский вертеп. После трагедии, произошедшей с нашим городом 19 ноября, встречать Рождество и Новый год привычным способом в этом году не можем. Почти 40 тернополян, тернополянок не встретят Новый 2026 год. Среди них шестеро детишек

- написал Надал.

Напомним

В Киеве решение об установке главной новогодней елки города и Украины, а также формат празднований примут после консультаций с командованием сил обороны столицы, учитывая ситуацию с безопасностью. Средства из городского бюджета на проведение праздников или установку елки в этом году не предусмотрены.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеПроисшествия
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Тернополь
Киев