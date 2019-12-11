У згорілому коледжі в Одесі демонтували аварійну стіну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В одеському коледжі здійснили роботи по демонтажу аварійної стіни та розпочали розчищення внутрішнього двору. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 15 годину 11 грудня продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Здійснено роботи по демонтажу аварійної стіни (сектор D), розпочато роботи по розчищенню внутрішнього двору та обрушенню небезпечних конструкцій з використанням крану та підвісної люльки", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що з початку розбирання завалу було вивезено близько 2 тис. 4 куб. м будівельних конструкцій.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла - одне о о 00:35, інше - о 5:15.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У справі вже є перші підозрювані.