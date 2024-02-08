У Зеленського прокоментували звільнення Залужного

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував відставку Валерія Залужного із поста Головнокомандувача, а також системне оновлення керівного складу ЗСУ. Запевняє, що "рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій", передає УНН.

"Президент Зеленський ухвалив рішення про системне оновлення керівного складу ЗСУ, включно з Головнокомандувачем... Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії…", - повідомив Подоляк.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим Головнокомандувачем ЗСУ призначено Олександра Сирського.

Перед тим Глава держави зустрівся з Валерієм Залужним і подякував за два роки захисту.