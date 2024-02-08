У Зеленского прокомментировали увольнение Залужного

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отставку Валерия Залужного с поста Главнокомандующего, а также системное обновление руководящего состава ВСУ. Уверяет, что "решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий", передает УНН.

"Президент Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ, включая Главнокомандующего... Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии...", - сообщил Подоляк.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым Главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский.

Перед тем Глава государства встретился с Валерием Залужным и поблагодарил за два года защиты.