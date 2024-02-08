У Зеленского прокомментировали увольнение Залужного
Киев • УНН
Президент Зеленский решил обновить руководство Вооруженных Сил, включая Главнокомандующего, чтобы пересмотреть тактику, которая не обеспечила должного результата в прошлом году, и не допустить стагнации на линии фронта.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отставку Валерия Залужного с поста Главнокомандующего, а также системное обновление руководящего состава ВСУ. Уверяет, что "решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий", передает УНН.
"Президент Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ, включая Главнокомандующего... Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии...", - сообщил Подоляк.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым Главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский.
Перед тем Глава государства встретился с Валерием Залужным и поблагодарил за два года защиты.
У Зеленского прокомментировали увольнение Залужного
Президент Зеленский решил обновить руководство Вооруженных Сил, включая Главнокомандующего, чтобы пересмотреть тактику, которая не обеспечила должного результата в прошлом году, и не допустить стагнации на линии фронта.
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