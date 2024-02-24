У збитому літаку А-50 рф загинув увесь екіпаж із 10 росіян – джерело в ГУР
Київ • УНН
Всі 10 членів російського екіпажу загинули, коли їхній літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був збитий.
У збитому російському літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був екіпаж із 10 росіян – усі загинули. Про це повідомляє Hromadske з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, передає УНН.
У збитому 23 лютого російському літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був екіпаж із 10 росіян — усі вони загинули
Джерело в ГУР зазначило, що посади особового складу загиблого екіпажу ще уточнюються.
Додамо
Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемаратону зазначив, що у росії залишилося менш як вісім літаків А-50.
Казав голова ГУР Кирило Буданов, що було вісім літаків до цього (до останнього збиття — ред.). З них не всі робочі, не всі модернізовані. Тому на пальцях однієї руки, скажімо так, їх було
Нагадаємо
російські військові заявили, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. Окупанти стверджують, що літак був збитий "дружнім вогнем", російської ППО. Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення російського літака А-50.
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