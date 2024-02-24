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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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The Guardian

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У збитому літаку А-50 рф загинув увесь екіпаж із 10 росіян – джерело в ГУР

Київ • УНН

 • 59363 перегляди

Всі 10 членів російського екіпажу загинули, коли їхній літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був збитий.

У збитому літаку А-50 рф загинув увесь екіпаж із 10 росіян – джерело в ГУР

У збитому російському літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був екіпаж із 10 росіян – усі загинули. Про це повідомляє Hromadske з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, передає УНН.

У збитому 23 лютого російському літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був екіпаж із 10 росіян — усі вони загинули

- повідомило джерело в ГУР.

Джерело в ГУР зазначило, що посади особового складу загиблого екіпажу ще уточнюються.

Додамо

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемаратону зазначив, що у росії залишилося менш як вісім літаків А-50.

Казав голова ГУР Кирило Буданов, що було вісім літаків до цього (до останнього збиття — ред.). З них не всі робочі, не всі модернізовані. Тому на пальцях однієї руки, скажімо так, їх було

— зазначив Ігнат.

Нагадаємо

російські військові заявили, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. Окупанти стверджують, що літак був збитий "дружнім вогнем", російської ППО. Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення російського літака А-50.

Бояться використовувати близько до українського кордону: чому окупанти “відсунули” літак А-50 ближче до ростова20.02.24, 16:52 • 22067 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Юрій Ігнат
Міністерство оборони України
Головне управління розвідки України
Військово-повітряні сили України
Азовське море
Збройні сили України
Микола Олещук
Кирило Буданов
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