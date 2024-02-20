Бояться використовувати близько до українського кордону: чому окупанти “відсунули” літак А-50 ближче до ростова

російська авіація зменшила активність на тих ділянках фронту, де в останні дні було знищено кілька винищувачів рф, в тому числі літак А-50 "відсунули" ближче до ростова. Про це в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

"Ворог на тих ділянках фронту, де було уражено російські літаки, не так часто з’являється, не так близько підлітає. Ну, а літак А-50 взагалі вже ближче до ростова, тому що бояться використовувати цю техніку близько до українських кордонів", - сказав Ігнат.

Він не став уточнювати, якими засобами було на цьому тижні збито російські літаки.

"Всі знають, що це за інструмент. Не будемо називати його вголос, але добре, що він у нас є. І бодай, щоб таких інструментів було більше, щоб прикривати лінію фронту", - додав Ігнат.

Він наголосив, що в останні тижні ворог серйозно активізував авіацію із застосуванням КАБів, в тому числі для ударів по Авдіївці та наголосив на необхідності передачі Україні далекобійних систем, які зможуть діставати ворога та "змусити росіян менше нахабніти і не підлітати ближче".

Нагадаємо

Вчора, 19 лютого, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомляв про знищення ще двох літаків російських окупантів - винищувачів Су-34 та Су-35С на Східному напрямку.