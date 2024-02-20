Боятся использовать близко к украинской границе: почему оккупанты "отодвинули" самолет А-50 ближе к ростову
Киев • УНН
Представитель ВВС Украины сообщил, что российская авиация снизила активность в районах, где недавно было сбито несколько российских самолетов, и отвела самолет А-50 дальше от украинской границы.
российская авиация уменьшила активность на тех участках фронта, где в последние дни было уничтожено несколько истребителей рф, в том числе самолет А-50 "отодвинули" ближе к ростову. Об этом в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
"Враг на тех участках фронта, где были поражены российские самолеты, не так часто появляется, не так близко подлетает. Ну, а самолет А-50 вообще уже ближе к ростову, потому что боятся использовать эту технику близко к украинским границам", - сказал Игнат.
Он не стал уточнять, какими средствами были на этой неделе сбиты российские самолеты.
"Все знают, что это за инструмент. Не будем называть его вслух, но хорошо, что он у нас есть. И хотя бы, чтобы таких инструментов было больше, чтобы прикрывать линию фронта", - добавил Игнат.
Он отметил, что в последние недели враг серьезно активизировал авиацию с применением КАБов, в том числе для ударов по Авдеевке и отметил необходимость передачи Украине дальнобойных систем, которые смогут доставать врага и "заставить россиян меньше наглеть и не подлетать ближе".
Напомним
Вчера, 19 февраля, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщал об уничтожении еще двух самолетов российских оккупантов - истребителей Су-34 и Су-35С на Восточном направлении.
Боятся использовать близко к украинской границе: почему оккупанты "отодвинули" самолет А-50 ближе к ростову
Представитель ВВС Украины сообщил, что российская авиация снизила активность в районах, где недавно было сбито несколько российских самолетов, и отвела самолет А-50 дальше от украинской границы.
Генпрокурор: на данный момент идет расследование 18 производств по фактам убийств 38 военнопленных
Правоохранители расследуют 18 уголовных производств по фактам убийств 38 украинских военнопленных российскими военными.
Совет не собирается ограничивать детей уклонистов в праве на образование: Арахамия опроверг сообщения
Глава фракции в Верховной Раде опроверг сообщения о том, что детям уклонистов от призыва будет отказано в поступлении в ВУЗы, заявив, что парламент не планирует ограничивать права на образование.
На военных складах могли остаться необходимые для поддержки Украины вещи - премьер Эстонии
Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что другие страны могут иметь на своих складах военные запасы, которые могут быть предоставлены для поддержки Украины.
"Время имеет решающее значение": Белый дом критикует законодателей из Палаты представителей за перерыв в голосовании о помощи Украине
Белый дом раскритиковал республиканцев в Палате представителей за то, что они взяли двухнедельный перерыв, не приняв решение о предоставлении критически важной помощи Украине.
Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня: Дуда подписал указ
Польша продлевает временную защиту для украинских беженцев до 30 июня 2024 года после подписания президентом Анджеем Дудой соответствующего указа.
Президент Казахстана посетит россию с рабочим визитом 21 февраля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в россию 21 февраля, чтобы принять участие в церемонии открытия международного турнира в Казани.
Польские протесты ставят под сомнение поддержку Украины со стороны Дональда Туска - Politico
Премьер-министр Польши Дональд Туск вынужден позволить фермерам продолжать блокирование украинской границы, что ставит под сомнение провозглашенную им решительную поддержку Украины на фоне ее конфликта с Россией.
В военных вузах Украины курсантов будут обучать американские специалисты - Минобороны
Украинские военные курсанты будут учиться под руководством американских экспертов и проходить оценивание с помощью инструментов Армии США для выявления потенциальных лидеров и изменения военной культуры в Украине.
путинское государство должно быть осуждено, как и нацизм - Зеленский обратился к участникам слушания Хельсинкской комиссии
Зеленский призвал осудить путинское государство так же, как нацизм, и не препятствовать правосудию во время слушаний в Хельсинкской комиссии США.