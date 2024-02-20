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Боятся использовать близко к украинской границе: почему оккупанты "отодвинули" самолет А-50 ближе к ростову

Боятся использовать близко к украинской границе: почему оккупанты "отодвинули" самолет А-50 ближе к ростову

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 14:52  •  7195 просмотра

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Представитель ВВС Украины сообщил, что российская авиация снизила активность в районах, где недавно было сбито несколько российских самолетов, и отвела самолет А-50 дальше от украинской границы.

российская авиация уменьшила активность на тех участках фронта, где в последние дни было уничтожено несколько истребителей рф, в том числе самолет А-50 "отодвинули" ближе к ростову. Об этом в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

"Враг на тех участках фронта, где были поражены российские самолеты, не так часто появляется, не так близко подлетает. Ну, а самолет А-50 вообще уже ближе к ростову, потому что боятся использовать эту технику близко к украинским границам", - сказал Игнат.

Он не стал уточнять, какими средствами были на этой неделе сбиты российские самолеты.

"Все знают, что это за инструмент. Не будем называть его вслух, но хорошо, что он у нас есть. И хотя бы, чтобы таких инструментов было больше, чтобы прикрывать линию фронта", - добавил Игнат.

Он отметил, что в последние недели враг серьезно активизировал авиацию с применением КАБов, в том числе для ударов по Авдеевке и отметил необходимость передачи Украине дальнобойных систем, которые смогут доставать врага и "заставить россиян меньше наглеть и не подлетать ближе".

Напомним

Вчера, 19 февраля, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщал об уничтожении еще двух самолетов российских оккупантов - истребителей Су-34 и Су-35С на Восточном направлении.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Бояться використовувати близько до українського кордону: чому окупанти “відсунули” літак А-50 ближче до ростова
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