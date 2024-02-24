В сбитом самолете А-50 рф погиб весь экипаж из 10 россиян - источник в ГУР

В сбитом российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был экипаж из 10 россиян - все погибли. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Министерства обороны, передает УНН.

В сбитом 23 февраля российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был экипаж из 10 россиян - все они погибли - сообщил источник в ГУР.

Источник в ГУР отметил, что должности личного состава погибшего экипажа еще уточняются.

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Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемаратона отметил, что у hоссии осталось менее восьми самолетов А-50.

Говорил глава ГУР Кирилл Буданов, что было восемь самолетов до этого (до последнего сбития - ред.). Из них не все рабочие, не все модернизированные. Поэтому на пальцах одной руки, скажем так, их было - отметил Игнат.

Напомним,

российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. Оккупанты утверждают, что самолет был сбит "дружественным огнем", российской ПВО. Впоследствии командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.

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