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В сбитом самолете А-50 рф погиб весь экипаж из 10 россиян - источник в ГУР

В сбитом самолете А-50 рф погиб весь экипаж из 10 россиян - источник в ГУР

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 14:41  •  21723 просмотра

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Все 10 членов российского экипажа погибли, когда их самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был сбит.

В сбитом российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был экипаж из 10 россиян - все погибли. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Министерства обороны, передает УНН.

В сбитом 23 февраля российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был экипаж из 10 россиян - все они погибли

- сообщил источник в ГУР.

Источник в ГУР отметил, что должности личного состава погибшего экипажа еще уточняются.

Добавим

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемаратона отметил, что у hоссии осталось менее восьми самолетов А-50.

Говорил глава ГУР Кирилл Буданов, что было восемь самолетов до этого (до последнего сбития - ред.). Из них не все рабочие, не все модернизированные. Поэтому на пальцах одной руки, скажем так, их было

- отметил Игнат.

Напомним,

российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. Оккупанты утверждают, что самолет был сбит "дружественным огнем", российской ПВО. Впоследствии командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.

Боятся использовать близко к украинской границе: почему оккупанты "отодвинули" самолет А-50 ближе к ростову20 февраля 2024, 14:52 • 20169 просмотров

Анна Мурашко

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У збитому літаку А-50 рф загинув увесь екіпаж із 10 росіян – джерело в ГУР
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