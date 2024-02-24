В сбитом самолете А-50 рф погиб весь экипаж из 10 россиян - источник в ГУР
Киев • УНН
Все 10 членов российского экипажа погибли, когда их самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был сбит.
В сбитом российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был экипаж из 10 россиян - все погибли. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Министерства обороны, передает УНН.
В сбитом 23 февраля российском самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был экипаж из 10 россиян - все они погибли
Источник в ГУР отметил, что должности личного состава погибшего экипажа еще уточняются.
Добавим
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемаратона отметил, что у hоссии осталось менее восьми самолетов А-50.
Говорил глава ГУР Кирилл Буданов, что было восемь самолетов до этого (до последнего сбития - ред.). Из них не все рабочие, не все модернизированные. Поэтому на пальцах одной руки, скажем так, их было
Напомним,
российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. Оккупанты утверждают, что самолет был сбит "дружественным огнем", российской ПВО. Впоследствии командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.
Боятся использовать близко к украинской границе: почему оккупанты "отодвинули" самолет А-50 ближе к ростову20 февраля 2024, 14:52 • 20169 просмотров
В сбитом самолете А-50 рф погиб весь экипаж из 10 россиян - источник в ГУР
Все 10 членов российского экипажа погибли, когда их самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был сбит.
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