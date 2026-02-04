У Європі вважають, що російські космічні апарати-розвідники перехопили повідомлення ключових європейських супутників - FT

Фахівці з безпеки у Європі вважають, що два російські космічні апарати перехопили повідомлення як мінімум десятка ключових супутників над континентом, повідомляє Financail Times, пише УНН.

Деталі

Офіційні особи вважають, що ймовірні перехоплення, про які раніше не повідомлялося, не тільки ставлять під загрозу конфіденційну інформацію, що передається супутниками, а й можуть дозволити москві маніпулювати їх траєкторіями або навіть призвести до їхнього аварії.

Російські космічні апарати інтенсивніше стежили за європейськими супутниками протягом останніх трьох років, у період високої напруженості між кремлем та Заходом після повномасштабного вторгнення москви до України, зазначає видання.

Протягом кількох років військові та цивільні космічні відомства на Заході відслідковували діяльність "Луч-1" та "Луч-2" - двох російських об'єктів, які неодноразово робили підозрілі маневри на орбіті, пише видання.

Обидва апарати здійснювали ризиковані зближення з деякими з найважливіших європейських геостаціонарних супутників, що працюють високо над Землею та обслуговують континент, включаючи Велику Британію, а також значну частину Африки та Близького Сходу.

Згідно з даними з орбіти та наземними телескопічними спостереженнями, вони залишалися поблизу Землі протягом кількох тижнів, особливо в останні три роки. З моменту запуску 2023 року "Луч-2" наблизився до 17 європейських супутників.

"Обидва супутники підозрюються у "веденні радіоелектронної розвідки", - заявив генерал-майор Міхаель Траут, голова космічного командування німецьких збройних сил, в інтерв'ю Financial Times, маючи на увазі практику супутників залишатися поблизу західних комунікаційних супутників.

Високопоставлений представник європейської розвідки заявив, що апарати "Луч-2" майже напевно мали розташовуватися у вузькому конусі променів даних, що передаються з наземних станцій на супутники.

Чиновник висловив занепокоєння тим, що конфіденційна інформація, зокрема командні дані для європейських супутників, не зашифрована, оскільки багато з них було запущено багато років тому без сучасних бортових комп'ютерів або можливостей шифрування.

Це робить їх уразливими для майбутнього втручання, або навіть знищення, після того, як ворожі суб'єкти запишуть їхні командні дані.

Ці маневри в космосі відбуваються на тлі посилення росією своєї "гібридної війни" в Європі, включаючи диверсійні операції, включаючи диверсійні операції, такі як розрив підводного інтернету та силових кабелів, пише видання.

рф щотижня атакує військові супутники Великої Британії - Космічне командування

Представники розвідувальних та військових кіл дедалі більше стурбовані тим, що кремль може поширити таку деструктивну діяльність у космос і вже розробляє для цього відповідні можливості.

Хоча Китай і США розробили подібні технології, росія, пише видання, має одну з найсучасніших програм космічного шпигунства та більш агресивно використовує ці апарати для стеження за супутниками.

"Супутникові мережі – це ахіллесова п'ята сучасних суспільств. Той, хто на них нападе, може паралізувати цілі нації", – заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у своїй промові у вересні минулого року.

"Діяльність росії є фундаментальною загрозою для всіх нас, особливо в космосі. Загроза, яку ми більше не повинні ігнорувати", – додав він.

Міністр оборони Німеччини: два російські супутники відстежують космічні апарати Збройних сил Німеччини

Європейські супутники, до яких наблизилися "Луч-1" і "Луч-2", як зазначається, "в основному використовуються для цивільних цілей, таких як супутникове телебачення, але також переносять конфіденційні урядові та деякі військові комунікації".

За словами представника європейської розвідки, "Луч-1" і "Луч-2" навряд чи матимуть можливість глушити або знищувати супутники самі. Однак вони, "імовірно, надали росії великі обсяги даних про те, як такі системи можуть бути порушені, як з землі, так і на орбіті", пише видання.

Генерал-майор Траут сказав, що, на його думку, супутники "Луч" перехопили "командний канал" супутників, до яких вони наблизилися - канал, що з'єднує супутники з наземними диспетчерами, що дозволяє здійснювати орбітальні корекції.

Аналітики стверджують, що маючи таку інформацію, росія може імітувати наземних операторів, передаючи фальшиві команди супутникам для маніпулювання їхніми двигунами, що використовуються для незначних орбітальних коректив.

Ці двигуни також можуть бути використані для виведення супутників з орбіти або навіть для їхнього падіння на Землю чи дрейфу в космос, пише видання.

"Розвідувальні дані, зібрані "Лучем-1" та "Лучем-2", також можуть допомогти росії координувати менш явні атаки на західні інтереси", пише видання. Моніторинг інших супутників може виявити, хто їх використовує і де - інформація, яку пізніше можна буде використати для цілеспрямованих наземних глушінь або хакерських операцій.

Апарати "Луч" "маневрували та паркувалися поблизу геостаціонарних супутників, часто протягом багатьох місяців поспіль", сказала Белінда Маршан, головний науковий співробітник Slingshot Aerospace, американської компанії, яка відстежує об'єкти в космосі за допомогою наземних датчиків та штучного інтелекту.

Вона додала, що "Луч-2" зараз знаходиться "поблизу" Intelsat 39, великого геостаціонарного супутника, який обслуговує Європу та Африку.

З моменту запуску в 2023 році "Луч-2" зависав поблизу щонайменше 17 інших геостаціонарних супутників над Європою, які використовуються як для комерційних, так і для урядових цілей, показують дані Slingshot.

"Вони відвідували ті самі сім'ї, тих самих операторів, тому можна зробити висновок, що вони мають певну мету чи інтерес, - сказав Норберт Пузен, старший орбітальний аналітик Aldoria, французької компанії зі стеження за супутниками, яка також стежила за супутниками "Луч". - Це всі оператори, що базуються в НАТО".

"Навіть якщо вони не можуть розшифрувати повідомлення, вони все одно можуть витягти багато інформації... вони можуть, наприклад, відобразити на карті, як використовується супутник, визначити місцезнаходження наземних терміналів", - додав він.

Пузен також сказав, що росія, схоже, зараз посилює свою розвідувальну діяльність у космосі, запустивши минулого року два нові супутники під назвою "Космос-2589" та "Космос-2590". Ці апарати, схоже, мають такі ж маневрені можливості, як і "Луч-1" та "Луч-2".

Загадковий об'єкт, виведений російськими супутниками на орбіту, викликає занепокоєння у дослідників

"Космос-2859" зараз рухається в тому ж напрямку, що й геостаціонарні супутники, орбіта яких знаходиться на висоті 35 000 км над Землею, сказав Пузен.

Але "Луч-1" може більше не працювати. 30 січня наземні телескопи спостерігали те, що виглядало як шлейф газу, що виходив із супутника. Невдовзі після цього він, здавалося, принаймні частково фрагментувався.

"Схоже, що це почалося з чогось, пов’язаного з двигуном", – сказав Маршан, додавши, що після цього "безумовно, відбулася фрагментація", і супутник "продовжував падати".

російський космічний супутник "космос" може бути протисупутниковою зброєю - ЗМІ