рф щотижня атакує військові супутники Великої Британії - Космічне командування

російські війська "щотижня" перешкоджають британській військовій діяльності та стежать за космічними об’єктами. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на керівника Космічного командування, передає УНН.

Деталі

Керівник Космічного командування Великої Британії повідомив, що росія регулярно намагається глушити військові супутники країни.

За словами генерал-майора Пола Тедмана, російські війська "щотижня" активно перешкоджають військовій діяльності Великої Британії та ретельно стежать за космічними об’єктами країни.

Ми бачимо, що росіяни досить регулярно глушать наші супутники - сказав військовий.

Велика Британія використовує приблизно шість спеціалізованих військових супутників зв’язку та спостереження, які оснащені системами пригнічення перешкод.

На їх борту є корисне навантаження, яке може спостерігати за нашими супутниками і намагатися збирати з них інформацію - пояснив Пол Тедман.

Зазначається, що загроза втручання з космосу не обмежується лише Великою Британією.

У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що росія відстежувала два супутники Intelsat, які використовують німецькі військові.

Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично виводити з ладу супутники - сказав він на космічній конференції в Берліні.

У відповідь на зростаючу міжнародну напруженість минулого місяця Велика Британія та США провели перший скоординований супутниковий маневр у космосі, який представники Міністерства оборони назвали важливим кроком уперед у співпраці союзників.

З 4 по 12 вересня американський супутник було переміщено на орбіту для перевірки британського супутника та підтвердження його справності.

Випробування проводилося в рамках операції "Олімпійський захисник" - спільної військової програми, спрямованої на підвищення обороноздатності та стійкості супутників.

Ескалація конфлікту в космосі відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах із росією.

Нагадаємо

Під час третього космічного конгресу федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що два російські розвідувальні супутники "Луч-Олімп" відстежують космічні апарати, які використовуються німецькими військовими.

