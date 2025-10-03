рф щотижня атакує військові супутники Великої Британії - Космічне командування
Київ • УНН
Керівник Космічного командування Великої Британії повідомив, що Росія щотижня намагається глушити військові супутники країни. У відповідь на зростаючу міжнародну напруженість Велика Британія та США провели перший скоординований супутниковий маневр у космосі.
російські війська "щотижня" перешкоджають британській військовій діяльності та стежать за космічними об’єктами. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на керівника Космічного командування, передає УНН.
Деталі
Керівник Космічного командування Великої Британії повідомив, що росія регулярно намагається глушити військові супутники країни.
За словами генерал-майора Пола Тедмана, російські війська "щотижня" активно перешкоджають військовій діяльності Великої Британії та ретельно стежать за космічними об’єктами країни.
Ми бачимо, що росіяни досить регулярно глушать наші супутники
Велика Британія використовує приблизно шість спеціалізованих військових супутників зв’язку та спостереження, які оснащені системами пригнічення перешкод.
На їх борту є корисне навантаження, яке може спостерігати за нашими супутниками і намагатися збирати з них інформацію
Зазначається, що загроза втручання з космосу не обмежується лише Великою Британією.
У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що росія відстежувала два супутники Intelsat, які використовують німецькі військові.
Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично виводити з ладу супутники
У відповідь на зростаючу міжнародну напруженість минулого місяця Велика Британія та США провели перший скоординований супутниковий маневр у космосі, який представники Міністерства оборони назвали важливим кроком уперед у співпраці союзників.
З 4 по 12 вересня американський супутник було переміщено на орбіту для перевірки британського супутника та підтвердження його справності.
Випробування проводилося в рамках операції "Олімпійський захисник" - спільної військової програми, спрямованої на підвищення обороноздатності та стійкості супутників.
Ескалація конфлікту в космосі відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах із росією.
Нагадаємо
Під час третього космічного конгресу федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що два російські розвідувальні супутники "Луч-Олімп" відстежують космічні апарати, які використовуються німецькими військовими.
