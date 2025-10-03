рф щотижня атакує військові супутники Великої Британії - Космічне командування

$41.220.08
2 жовтня, 18:06 • 18826 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 43726 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 36145 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 27151 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 27927 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 27332 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 30962 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 31663 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27920 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 56233 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
"Якщо рф "паперовий тигр", то що тоді НАТО?" - путін поставив під сумнів боєздатність Альянсу2 жовтня, 19:45 • 10948 перегляди
На лівому березі столиці працюють сили ППО, на місто йдуть ворожі дрони - мер2 жовтня, 19:59 • 10667 перегляди
СБУ викрила торговців зброєю у чотирьох областях УкраїниPhoto2 жовтня, 22:18 • 4846 перегляди
Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині00:36 • 12081 перегляди
Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони - Reuters01:34 • 6878 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 31140 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 39743 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 40720 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 52446 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 56227 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Білл Клінтон
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Данія
Туреччина
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 16722 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 59971 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 67907 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 49125 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 51513 перегляди
Truth Social
Dassault Mirage 2000
Dassault Rafale
АК-74
Шахед-136

рф щотижня атакує військові супутники Великої Британії - Космічне командування

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Керівник Космічного командування Великої Британії повідомив, що Росія щотижня намагається глушити військові супутники країни. У відповідь на зростаючу міжнародну напруженість Велика Британія та США провели перший скоординований супутниковий маневр у космосі.

рф щотижня атакує військові супутники Великої Британії - Космічне командування

російські війська "щотижня" перешкоджають британській військовій діяльності та стежать за космічними об’єктами. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на керівника Космічного командування, передає УНН.

Деталі

Керівник Космічного командування Великої Британії повідомив, що росія регулярно намагається глушити військові супутники країни.

За словами генерал-майора Пола Тедмана, російські війська "щотижня" активно перешкоджають військовій діяльності Великої Британії та ретельно стежать за космічними об’єктами країни.

Ми бачимо, що росіяни досить регулярно глушать наші супутники

- сказав військовий.

Велика Британія використовує приблизно шість спеціалізованих військових супутників зв’язку та спостереження, які оснащені системами пригнічення перешкод.

На їх борту є корисне навантаження, яке може спостерігати за нашими супутниками і намагатися збирати з них інформацію

- пояснив Пол Тедман.

Зазначається, що загроза втручання з космосу не обмежується лише Великою Британією.

У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що росія відстежувала два супутники Intelsat, які використовують німецькі військові.

Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично виводити з ладу супутники

- сказав він на космічній конференції в Берліні.

У відповідь на зростаючу міжнародну напруженість минулого місяця Велика Британія та США провели перший скоординований супутниковий маневр у космосі, який представники Міністерства оборони назвали важливим кроком уперед у співпраці союзників.

З 4 по 12 вересня американський супутник було переміщено на орбіту для перевірки британського супутника та підтвердження його справності.

Випробування проводилося в рамках операції "Олімпійський захисник" - спільної військової програми, спрямованої на підвищення обороноздатності та стійкості супутників.

Ескалація конфлікту в космосі відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах із росією.

Нагадаємо

Під час третього космічного конгресу федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що два російські розвідувальні супутники "Луч-Олімп" відстежують космічні апарати, які використовуються німецькими військовими. 

Західні країни попереджають про зростання космічних загроз від росії та Китаю - Reuters19.09.25, 17:06 • 3939 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Bloomberg
Борис Пісторіус
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки