РФ еженедельно атакует военные спутники Великобритании - Космическое командование

российские войска "еженедельно" препятствуют британской военной деятельности и следят за космическими объектами. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на руководителя Космического командования, передает УНН.

Подробности

Руководитель Космического командования Великобритании сообщил, что Россия регулярно пытается глушить военные спутники страны.

По словам генерал-майора Пола Тедмана, российские войска "еженедельно" активно препятствуют военной деятельности Великобритании и тщательно следят за космическими объектами страны.

Мы видим, что русские довольно регулярно глушат наши спутники - сказал военный.

Великобритания использует примерно шесть специализированных военных спутников связи и наблюдения, оснащенных системами подавления помех.

На их борту есть полезная нагрузка, которая может наблюдать за нашими спутниками и пытаться собирать с них информацию - пояснил Пол Тедман.

Отмечается, что угроза вмешательства из космоса не ограничивается только Великобританией.

В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, которые используют немецкие военные.

Они могут глушить, ослеплять, манипулировать или кинетически выводить из строя спутники - сказал он на космической конференции в Берлине.

В ответ на растущую международную напряженность в прошлом месяце Великобритания и США провели первый скоординированный спутниковый маневр в космосе, который представители Министерства обороны назвали важным шагом вперед в сотрудничестве союзников.

С 4 по 12 сентября американский спутник был перемещен на орбиту для проверки британского спутника и подтверждения его исправности.

Испытание проводилось в рамках операции "Олимпийский защитник" - совместной военной программы, направленной на повышение обороноспособности и устойчивости спутников.

Эскалация конфликта в космосе происходит на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Напомним

Во время третьего космического конгресса федеральный министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что два российских разведывательных спутника "Луч-Олимп" отслеживают космические аппараты, используемые немецкими военными.

