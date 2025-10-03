РФ еженедельно атакует военные спутники Великобритании - Космическое командование

$41.220.08
48.370.07
ukenru
2 октября, 18:06 • 18845 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 43777 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 36174 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 27176 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 27946 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 27338 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 30967 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31663 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27920 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 56251 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярные новости
"Если рф "бумажный тигр", то что тогда НАТО?" - путин поставил под сомнение боеспособность Альянса2 октября, 19:45 • 10948 просмотра
На левом берегу столицы работают силы ПВО, на город идут вражеские дроны - мэр2 октября, 19:59 • 10667 просмотра
СБУ разоблачила торговцев оружием в четырех областях УкраиныPhoto2 октября, 22:18 • 4846 просмотра
Принудительную эвакуацию семей с детьми расширят на Харьковщине00:36 • 12081 просмотра
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters01:34 • 6878 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 31165 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 39766 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 40743 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 52468 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 56246 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Билл Клинтон
Юлия Свириденко
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Дания
Турция
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 16734 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 59982 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 67919 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 49135 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 51520 просмотра
Актуальное
Truth Social
Дассо Мираж 2000
Dassault Rafale
АК-74
Шахед-136

РФ еженедельно атакует военные спутники Великобритании - Космическое командование

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Руководитель Космического командования Великобритании сообщил, что Россия еженедельно пытается глушить военные спутники страны. В ответ на растущую международную напряженность Великобритания и США провели первый скоординированный спутниковый маневр в космосе.

РФ еженедельно атакует военные спутники Великобритании - Космическое командование

российские войска "еженедельно" препятствуют британской военной деятельности и следят за космическими объектами. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на руководителя Космического командования, передает УНН.

Подробности

Руководитель Космического командования Великобритании сообщил, что Россия регулярно пытается глушить военные спутники страны.

По словам генерал-майора Пола Тедмана, российские войска "еженедельно" активно препятствуют военной деятельности Великобритании и тщательно следят за космическими объектами страны.

Мы видим, что русские довольно регулярно глушат наши спутники

- сказал военный.

Великобритания использует примерно шесть специализированных военных спутников связи и наблюдения, оснащенных системами подавления помех.

На их борту есть полезная нагрузка, которая может наблюдать за нашими спутниками и пытаться собирать с них информацию

- пояснил Пол Тедман.

Отмечается, что угроза вмешательства из космоса не ограничивается только Великобританией.

В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, которые используют немецкие военные.

Они могут глушить, ослеплять, манипулировать или кинетически выводить из строя спутники

- сказал он на космической конференции в Берлине.

В ответ на растущую международную напряженность в прошлом месяце Великобритания и США провели первый скоординированный спутниковый маневр в космосе, который представители Министерства обороны назвали важным шагом вперед в сотрудничестве союзников.

С 4 по 12 сентября американский спутник был перемещен на орбиту для проверки британского спутника и подтверждения его исправности.

Испытание проводилось в рамках операции "Олимпийский защитник" - совместной военной программы, направленной на повышение обороноспособности и устойчивости спутников.

Эскалация конфликта в космосе происходит на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Напомним

Во время третьего космического конгресса федеральный министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что два российских разведывательных спутника "Луч-Олимп" отслеживают космические аппараты, используемые немецкими военными.

Западные страны предупреждают о росте космических угроз со стороны россии и Китая - Reuters19.09.25, 17:06 • 3939 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологии
Bloomberg L.P.
Борис Писториус
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты