В Европе считают, что российские космические аппараты-разведчики перехватили сообщения ключевых европейских спутников - FT

Специалисты по безопасности в Европе считают, что два российских космических аппарата перехватили сообщения как минимум десятка ключевых спутников над континентом, сообщает Financail Times, пишет УНН.

Детали

Официальные лица считают, что вероятные перехваты, о которых ранее не сообщалось, не только ставят под угрозу конфиденциальную информацию, передаваемую спутниками, но и могут позволить москве манипулировать их траекториями или даже привести к их аварии.

Российские космические аппараты интенсивнее следили за европейскими спутниками в течение последних трех лет, в период высокой напряженности между кремлем и Западом после полномасштабного вторжения москвы в Украину, отмечает издание.

В течение нескольких лет военные и гражданские космические ведомства на Западе отслеживали деятельность "Луч-1" и "Луч-2" - двух российских объектов, которые неоднократно совершали подозрительные маневры на орбите, пишет издание.

Оба аппарата совершали рискованные сближения с некоторыми из важнейших европейских геостационарных спутников, работающих высоко над Землей и обслуживающих континент, включая Великобританию, а также значительную часть Африки и Ближнего Востока.

Согласно данным с орбиты и наземным телескопическим наблюдениям, они оставались вблизи Земли в течение нескольких недель, особенно в последние три года. С момента запуска в 2023 году "Луч-2" приблизился к 17 европейским спутникам.

"Оба спутника подозреваются в "ведении радиоэлектронной разведки", - заявил генерал-майор Михаэль Траут, глава космического командования немецких вооруженных сил, в интервью Financial Times, имея в виду практику спутников оставаться вблизи западных коммуникационных спутников.

Высокопоставленный представитель европейской разведки заявил, что аппараты "Луч-2" почти наверняка должны были располагаться в узком конусе лучей данных, передаваемых с наземных станций на спутники.

Чиновник выразил обеспокоенность тем, что конфиденциальная информация, в частности командные данные для европейских спутников, не зашифрована, поскольку многие из них были запущены много лет назад без современных бортовых компьютеров или возможностей шифрования.

Это делает их уязвимыми для будущего вмешательства или даже уничтожения после того, как враждебные субъекты запишут их командные данные.

Эти маневры в космосе происходят на фоне усиления россией своей "гибридной войны" в Европе, включая диверсионные операции, включая диверсионные операции, такие как разрыв подводного интернета и силовых кабелей, пишет издание.

РФ еженедельно атакует военные спутники Великобритании - Космическое командование

Представители разведывательных и военных кругов все больше обеспокоены тем, что кремль может распространить такую деструктивную деятельность в космос и уже разрабатывает для этого соответствующие возможности.

Хотя Китай и США разработали подобные технологии, россия, пишет издание, имеет одну из самых современных программ космического шпионажа и более агрессивно использует эти аппараты для слежения за спутниками.

"Спутниковые сети – это ахиллесова пята современных обществ. Тот, кто на них нападет, может парализовать целые нации", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус в своей речи в сентябре прошлого года.

"Деятельность россии является фундаментальной угрозой для всех нас, особенно в космосе. Угроза, которую мы больше не должны игнорировать", – добавил он.

Министр обороны Германии: два российских спутника отслеживают космические аппараты Вооруженных сил Германии

Европейские спутники, к которым приблизились "Луч-1" и "Луч-2", как отмечается, "в основном используются для гражданских целей, таких как спутниковое телевидение, но также переносят конфиденциальные правительственные и некоторые военные коммуникации".

По словам представителя европейской разведки, "Луч-1" и "Луч-2" вряд ли будут иметь возможность глушить или уничтожать спутники сами. Однако они, "вероятно, предоставили россии большие объемы данных о том, как такие системы могут быть нарушены, как с земли, так и на орбите", пишет издание.

Генерал-майор Траут сказал, что, по его мнению, спутники "Луч" перехватили "командный канал" спутников, к которым они приблизились - канал, соединяющий спутники с наземными диспетчерами, что позволяет осуществлять орбитальные коррекции.

Аналитики утверждают, что, имея такую информацию, россия может имитировать наземных операторов, передавая фальшивые команды спутникам для манипулирования их двигателями, используемыми для незначительных орбитальных корректировок.

Эти двигатели также могут быть использованы для выведения спутников с орбиты или даже для их падения на Землю или дрейфа в космос, пишет издание.

"Разведывательные данные, собранные "Лучом-1" и "Лучом-2", также могут помочь россии координировать менее явные атаки на западные интересы", пишет издание. Мониторинг других спутников может выявить, кто их использует и где - информация, которую позже можно будет использовать для целенаправленных наземных глушений или хакерских операций.

Аппараты "Луч" "маневрировали и парковались вблизи геостационарных спутников, часто в течение многих месяцев подряд", сказала Белинда Маршан, главный научный сотрудник Slingshot Aerospace, американской компании, которая отслеживает объекты в космосе с помощью наземных датчиков и искусственного интеллекта.

Она добавила, что "Луч-2" сейчас находится "вблизи" Intelsat 39, крупного геостационарного спутника, который обслуживает Европу и Африку.

С момента запуска в 2023 году "Луч-2" зависал вблизи по меньшей мере 17 других геостационарных спутников над Европой, которые используются как для коммерческих, так и для правительственных целей, показывают данные Slingshot.

"Они посещали те же семьи, тех же операторов, поэтому можно сделать вывод, что они имеют определенную цель или интерес, - сказал Норберт Пузен, старший орбитальный аналитик Aldoria, французской компании по слежению за спутниками, которая также следила за спутниками "Луч". - Это все операторы, базирующиеся в НАТО".

"Даже если они не могут расшифровать сообщения, они все равно могут извлечь много информации... они могут, например, отобразить на карте, как используется спутник, определить местонахождение наземных терминалов", - добавил он.

Пузен также сказал, что россия, похоже, сейчас усиливает свою разведывательную деятельность в космосе, запустив в прошлом году два новых спутника под названием "Космос-2589" и "Космос-2590". Эти аппараты, похоже, имеют такие же маневренные возможности, как и "Луч-1" и "Луч-2".

Загадочный объект, выведенный российскими спутниками на орбиту, вызывает беспокойство у исследователей

"Космос-2859" сейчас движется в том же направлении, что и геостационарные спутники, орбита которых находится на высоте 35 000 км над Землей, сказал Пузен.

Но "Луч-1" может больше не работать. 30 января наземные телескопы наблюдали то, что выглядело как шлейф газа, выходивший из спутника. Вскоре после этого он, казалось, по крайней мере частично фрагментировался.

"Похоже, что это началось с чего-то, связанного с двигателем", – сказал Маршан, добавив, что после этого "безусловно, произошла фрагментация", и спутник "продолжал падать".

российский космический спутник "космос" может быть противоспутниковым оружием - СМИ