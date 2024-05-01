У ЄС засудили насильство проти учасників протесту в Грузії
Київ • УНН
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель рішуче засудив насильство проти мирних демонстрантів у Грузії, які були жорстоко розігнані спецпідрозділами під час протесту проти закону про "іноземних агентів".
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель засудив насильство проти учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Грузії, яких намагались жорстко розігнати спецпризначенці. Про він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
Я рішуче засуджую насильство проти протестувальників у Грузії, які мирно протестували проти закону про іноземний вплив,
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Боррель зауважив, що Грузія є країною-кандидатом на вступ до Євросоюзу та закликав її владу забезпечити право на мирні зібрання. Він також зазначив, що застосування сили для їх придушення є неприйнятним.
Нагадаємо
Понад 60 протестувальників було затримано і 6 поліцейських отримали поранення під час мітингу проти закону про "іноземних агентів" у Тбілісі. Поліція застосувала сльозогінний газ, водомети і гумові кулі для розгону демонстрантів.
Anonymous виступають на підтримку протестувальників у Грузії і погрожують оприлюднити дані урядовців01.05.24, 11:24 • 18688 переглядiв