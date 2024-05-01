В ЕС осудили насилие против протестующих в Грузии

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель осудил насилие против участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Грузии, которых пытались жестко разогнать спецназовцы. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Я решительно осуждаю насилие против протестующих в Грузии, которые мирно протестовали против закона об иностранном влиянии, - подчеркнул он.

Детали

Боррель отметил, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз и призвал ее власти обеспечить право на мирные собрания. Он также отметил, что применение силы для их подавления неприемлемо.

Напомним

Более 60 протестующих были задержаны и 6 полицейских получили ранения во время митинга против закона об "иностранных агентах" в Тбилиси. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрантов.

Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников