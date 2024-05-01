Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников

Международное движение хакеров и активистов Anonymous выразил поддержку участникам продолжающихся в Грузии протестов против закона об "иноагентах" и пригрозил правительству "Грузинской мечты" кибератаками и раскрытием баз данных. Об этом сообщает Эхо Кавказа, пишет УНН.

Детали

В ночь на 1 мая, после того, как спецназовцы снова применили спецсредства и физическую силу против демонстрантов в центре Тбилиси, международная группа хакеров обратилась к участникам акций со словами поддержки, члены Anonymous пообещали помочь протестующим "в борьбе за демократию, свободу и процветание".

Международное движение хакеров и активистов обратилось и к грузинской полиции.

Нападение на протестующих приведет к обнародованию информации обо всех ваших чиновниках. Мы завладеем всеми вашими базами данных и электронными почтовыми ящиками и выложим их в Интернет. Это ваше первое и единственное предупреждение. Партия "Мрия", которую поддерживает россия, помните: Грузия - не россия и никогда ею не будет. Ждите нас", - говорится в сообщении.

Члены международной сети Anonymous, которые называют себя "хактивистами", утверждают, что действуют согласно определенной идеологии и "наказывают" правительства, корпорации и организации, с действиями которых они не согласны.

Справочно

Anonymous является активным сторонником Украины. С февраля 2022 года, после масштабного вторжения россии в Украину, хакерское движение взяло на себя ответственность за ряд кибератак на сайты российских госорганов и СМИ.

Напомним

Более 60 протестующих были задержаны и 6 полицейских получили ранения во время митинга против закона об "иностранных агентах" в Тбилиси. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрантов.