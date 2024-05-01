У Грузії затримали понад 60 учасників акції проти "закону про іноагентів"
Київ • УНН
Понад 60 протестувальників було затримано і 6 поліцейських отримали поранення під час мітингу проти закону про "іноземних агентів" у Тбілісі. Поліція застосувала сльозогінний газ, водомети і гумові кулі для розгону демонстрантів.
МВС Грузії повідомило про затримання напередодні 63 учасників мітінгу проти "закону про іноагентів" у Тбілісі. Під час розгону акції біля будівлі грузинського парламенту постраждали шестеро поліцейських, повідомляє УНН.
Деталі
Я вказали в МВС Грузії, правоохоронці затримали 63 людини за фактами дрібного хуліганства та непокори вимогам правоохоронців на акції на проспекті Руставелі.
Внаслідок насильницьких дій учасників акції шестеро співробітників МВС отримали різні важкі тілесні ушкодження
Чергова акція проти закону про "іноагентів" почалася біля грузинського парламенту ввечері у вівторок і тривала до ранку.
За даними правоохоронців, учасники мітингу близько 21:00 заблокували входи до грузинського парламенту. Депутати, як повідомляється, не могли вийти із парламенту.
У МВС заявили, що акція на проспекті Руставелі вийшла за законні рамки мирного протесту і набула насильницького характеру.
Відомство зазначає, що продовж ночі учасники мітингу неодноразово проявляли агресію до правоохоронців, кидали в поліцію різні речі та предмети, штучно перекривали проспект Руставелі різними конструкціями та завдавали шкоди інфраструктурі мерії Тбілісі.
Також у МВС країни повідомили, що голова опозиційної партії "Національного руху" Леван Хабеішвілі отримав тілесні ушкодження коли він увірвався в оточення поліції, щоб перешкодити діям правоохоронців.
Попри спроби силовиків розігнати акцію, більшість протестувальників розійшлися тільки близько 4:00 за місцевим часом.
Додамо
Як пише BBC, у середу, 1 травня, парламент Грузії планує розглянути "закон про іноагентів" у другому читанні. Противники закону вже оголосили, що готові продовжувати протести.
Доповнення
Поліція Грузії застосувала сльозогінний газ, водомети й гумові кулі проти демонстрантів, які зібрались на акцію протесту проти закону про "іноземних агентів".
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала міністерство внутрішніх справ країни припинити розгін мирних протестувальників у Тбілісі.
Вночі протестувальники почали зводити барикади.
Голова грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух" Леван Хабеішвілі заявив про його жорстоке побиття поліцейськими.