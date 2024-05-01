В Грузии задержали более 60 участников акции против "закона об иноагентах"

МВД Грузии сообщило о задержании накануне 63 участников митинга против "закона об иноагентах" в Тбилиси. Во время разгона акции у здания грузинского парламента пострадали шестеро полицейских, сообщает УНН.

Детали

Я указали в МВД Грузии, правоохранители задержали 63 человека по фактам мелкого хулиганства и неповиновения требованиям правоохранителей на акции на проспекте Руставели.

Вследствие насильственных действий участников акции шестеро сотрудников МВД получили различные тяжелые телесные повреждения - говорится в заявлении ведомства.

Очередная акция против закона об "иноагентах" началась возле грузинского парламента вечером во вторник и продолжалась до утра.

По данным правоохранителей, митингующие около 21:00 заблокировали входы в грузинский парламент. Депутаты, как сообщается, не могли выйти из парламента.

В МВД заявили, что акция на проспекте Руставели вышла за законные рамки мирного протеста и приобрела насильственный характер.

Ведомство отмечает, что в течение ночи митингующие неоднократно проявляли агрессию к правоохранителям, бросали в полицию различные вещи и предметы, искусственно перекрывали проспект Руставели различными конструкциями и наносили ущерб инфраструктуре мэрии Тбилиси.

Также в МВД страны сообщили, что глава оппозиционной партии "Национального движения" Леван Хабеишвили получил телесные повреждения когда он ворвался в оцепление полиции, чтобы помешать действиям правоохранителей.

Несмотря на попытки силовиков разогнать акцию, большинство протестующих разошлись только около 4:00 по местному времени.

Добавим

Как пишет BBC, в среду, 1 мая, парламент Грузии планирует рассмотреть "закон об иноагентах" во втором чтении. Противники закона уже объявили, что готовы продолжать протесты.

Дополнение

Полиция Грузии применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули против демонстрантов, которые собрались на акцию протеста против закона об "иностранных агентах". Предварительно известно о по меньшей мере 20 пострадавших.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала министерство внутренних дел страны прекратить разгон мирных протестующих в Тбилиси.

Ночью протестующие начали возводить баррикады.

Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил о его жестоком избиении полицейскими.