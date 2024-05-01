Anonymous виступають на підтримку протестувальників у Грузії і погрожують оприлюднити дані урядовців
Київ • УНН
Міжнародна хакерська група Anonymous висловила підтримку протестувальникам у Грузії проти закону про "іноземних агентів", погрожуючи оприлюднити бази даних урядовців, якщо влада продовжить напади на демонстрантів.
Міжнародний рух хакерів і активістів Anonymous висловив підтримку учасникам протестів, що продовжуються в Грузії, проти закону про "іноагентів" і пригрозив уряду "Грузинської мрії" кібератаками та розкриттям баз даних. Про це повідомляє Эхо Кавказа, пише УНН.
Деталі
У ніч на 1 травня, після того, як спецназівці знову застосували спецзасоби та фізичну силу проти демонстрантів у центрі Тбілісі, міжнародна група хакерів звернулася до учасників акцій зі словами підтримки, члени Anonymous пообіцяли допомогти протестувальникам "у боротьбі за демократію, свободу та процвітання".
Міжнародний рух хакерів та активістів звернувся і до грузинської поліції.
Напад на протестувальників призведе до оприлюднення інформації про всіх ваших урядовців. Ми заволодіємо всіма вашими базами даних та електронними поштовими скриньками та викладемо їх в Інтернет. Це ваше перше та єдине попередження. Партія "Мрія", яку підтримує росія, пам'ятайте: Грузія - не росія і ніколи нею не буде. Чекайте на нас",
Члени міжнародної мережі Anonymous, які називають себе "хактивістами", стверджують, що діють згідно з певною ідеологією та "карають" уряди, корпорації та організації, з діями яких вони не згодні.
Довідково
Anonymous є активним прихильником України. З лютого 2022 року, після масштабного вторгнення росії в Україну, хакерський рух узяв на себе відповідальність за низку кібератак на сайти російських держорганів та ЗМІ.
Нагадаємо
Понад 60 протестувальників було затримано і 6 поліцейських отримали поранення під час мітингу проти закону про "іноземних агентів" у Тбілісі. Поліція застосувала сльозогінний газ, водомети і гумові кулі для розгону демонстрантів.