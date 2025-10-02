У Tesla нарешті гарні продажі: новому кварталі компанія Маска святкує рекорд
Київ • УНН
У третьому кварталі 2025 року Tesla поставила 497 099 автомобілів, перевищивши очікування аналітиків. Це зростання на 7,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, після падіння поставок у перших двох кварталах 2025 року.
Передає УНН із посиланням на Аuto Moto, Der Spiegel та Forbes.
Деталі
Після початку року Tesla повертається до зростання. Автовиробник на чолі з Ілоном Маском оголосив у четвер, що у третьому кварталі 2025 року поставив 497 099 автомобілів. Це значно перевищує очікування фінансових аналітиків.
Аналітики в середньому очікували спаду приблизно на 5%. У перших двох кварталах 2025 року поставки Tesla впали приблизно на 13% кожен.
Аналітики очікували зростання інтересу до закінчення терміну дії податкової пільги у розмірі 7500 доларів США - тобто наприкінці вересня очікувалося також чергове зниження.
Довідково
Forbes: Маск володіє 12% акцій Tesla, компанії з виробництва електромобілів з ринковою вартістю 1,53 трильйона доларів (1,302 трильйона євро).
Маск володіє 42% акцій SpaceX, вартість яких оцінюється приблизно в 400 мільярдів доларів.
Нагадаємо
Ілон Маск, засновник Tesla та SpaceX, став першою людиною у світі, чий чистий капітал сягнув 500 мільярдів доларів.
