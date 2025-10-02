У Tesla наконец-то хорошие продажи: в новом квартале компания Маска празднует рекорд

После нескольких месяцев снижения продаж, Tesla внезапно "рванула вперед", в прошлом квартале поставки компании Маска выросли на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Детали

После начала года Tesla возвращается к росту. Автопроизводитель во главе с Илоном Маском объявил в четверг, что в третьем квартале 2025 года поставил 497 099 автомобилей. Это значительно превышает ожидания финансовых аналитиков.

Аналитики в среднем ожидали спада примерно на 5%. В первых двух кварталах 2025 года поставки Tesla упали примерно на 13% каждый.

Аналитики ожидали роста интереса к окончанию срока действия налоговой льготы в размере 7500 долларов США - то есть в конце сентября ожидалось также очередное снижение. - говорится в материале Der Spiegel.

Справка

Forbes: Маск владеет 12% акций Tesla, компании по производству электромобилей с рыночной стоимостью 1,53 триллиона долларов (1,302 триллиона евро).

Маск владеет 42% акций SpaceX, стоимость которых оценивается примерно в 400 миллиардов долларов.

Напомним

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, стал первым человеком в мире, чей чистый капитал достиг 500 миллиардов долларов.

