Ілон Маск досяг історичної позначки у 500 мільярдів доларів статку
Київ • УНН
Ілон Маск, засновник Tesla та SpaceX, став першою людиною у світі, чий чистий капітал сягнув 500 мільярдів доларів. Його статок становить $499,1 млрд станом на 1 жовтня 2025 року, випереджаючи Ларрі Еллісона на $150 млрд.
Американський підприємець, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск став першою людиною у світі, чий чистий капітал сягнув 500 мільярдів доларів. Про це свідчать дані в онлайн-трекері мільярдерів Forbes від 01 жовтня 2025 року, передає УНН.
Деталі
Станом на 23:50 01 жовтня 2025 року за Києвом статок Ілона Маска становить $499,1 млрд.
У грудні минулого року він став першою людиною, чий капітал перевищив $400 млрд. Нині Маск випереджає Ларрі Еллісона на $150 млрд і, за оцінкою Forbes, уже на півдорозі до трильйона.
Нагадаємо
Ілон Маск анонсував розробку Grokipedia компанією xAI, яка стане альтернативою Вікіпедії. Мільярдер критикує Вікіпедію за політичну упередженість, заявляючи, що новий проєкт допоможе xAI "розуміти Всесвіт".
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце29.08.25, 15:11 • 193243 перегляди