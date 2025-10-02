Илон Маск достиг исторической отметки в 500 миллиардов долларов состояния
Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, стал первым человеком в мире, чей чистый капитал достиг 500 миллиардов долларов. Его состояние составляет $499,1 млрд по состоянию на 1 октября 2025 года, опережая Ларри Эллисона на $150 млрд.
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в мире, чей чистый капитал достиг 500 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные в онлайн-трекере миллиардеров Forbes от 01 октября 2025 года, передает УНН.
Детали
По состоянию на 23:50 01 октября 2025 года по Киеву состояние Илона Маска составляет $499,1 млрд.
В декабре прошлого года он стал первым человеком, чей капитал превысил $400 млрд. Сейчас Маск опережает Ларри Эллисона на $150 млрд и, по оценке Forbes, уже на полпути к триллиону.
Напомним
Илон Маск анонсировал разработку Grokipedia компанией xAI, которая станет альтернативой Википедии. Миллиардер критикует Википедию за политическую предвзятость, заявляя, что новый проект поможет xAI "понимать Вселенную".
