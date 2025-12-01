У США бензин подешевшав до мінімуму за чотири роки, але все ще далекий від обіцянки Трампа про $2 за галон – Bloomberg

Середня ціна бензину в США опустилася до найнижчого рівня з травня 2021 року, знизившись у понеділок до близько 3 доларів за галон. Падіння стало наслідком дешевшої сирої нафти та слабкого споживчого попиту, який упродовж року залишався нижчим за показники 2024-го. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Американська автомобільна асоціація повідомила, що ціна впала менш ніж на цент за вихідні, закріпившись на чотирирічному мінімумі. Хоча влітку зазвичай спостерігається зростання вартості пального через відпускний сезон, цього року ринок залишився стабільним, а дешевша нафта стримувала будь-які потенційні стрибки.

Попри тенденцію до здешевлення, ціна на бензин досі значно перевищує передвиборчу обіцянку президента Дональда Трампа про рівень нижче 2 доларів за галон – показник, який востаннє фіксували у 2020 році на тлі пандемічних локдаунів. Нині середня ціна майже на долар вища за цей орієнтир, хоча від початку другого терміну Трампа вона знизилася приблизно на 13 центів.

Регіональні відмінності при цьому залишаються разючими: водії в Каліфорнії платили в середньому 4,56 долара, тоді як у Техасі – лише 2,57 долара за галон.

