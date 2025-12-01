У США бензин подешевшав до мінімуму за чотири роки, але все ще далекий від обіцянки Трампа про $2 за галон – Bloomberg

$42.270.07
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
15:35 • 9246 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 11572 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 13506 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
1 грудня, 12:41 • 16873 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 19242 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 20629 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
1 грудня, 07:43 • 37723 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19664 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 37534 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 29391 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 19517 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 18205 перегляди
Історія не оцінить спроби забути злочини росії: ЄС встановив червону лінію для мирних переговорів щодо України14:10 • 4540 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 9294 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 9610 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 18382 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 29562 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:43 • 37719 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 37532 перегляди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Флорида
Франція
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 19659 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 23527 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 80840 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 57458 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 73751 перегляди
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

У США бензин подешевшав до мінімуму за чотири роки, але все ще далекий від обіцянки Трампа про $2 за галон – Bloomberg

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Ціна бензину в США опустилася до 3 доларів за галон, що є найнижчим показником з травня 2021 року. Це падіння зумовлене дешевшою сирою нафтою та слабким споживчим попитом, хоча ціна все ще значно вища за передвиборчу обіцянку Трампа про 2 долари за галон.

У США бензин подешевшав до мінімуму за чотири роки, але все ще далекий від обіцянки Трампа про $2 за галон – Bloomberg

Середня ціна бензину в США опустилася до найнижчого рівня з травня 2021 року, знизившись у понеділок до близько 3 доларів за галон. Падіння стало наслідком дешевшої сирої нафти та слабкого споживчого попиту, який упродовж року залишався нижчим за показники 2024-го. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Американська автомобільна асоціація повідомила, що ціна впала менш ніж на цент за вихідні, закріпившись на чотирирічному мінімумі. Хоча влітку зазвичай спостерігається зростання вартості пального через відпускний сезон, цього року ринок залишився стабільним, а дешевша нафта стримувала будь-які потенційні стрибки.

Слідом за бензином: в рф виник гострий дефіцит автогазу - "ОТПОР"26.11.25, 02:29 • 6218 переглядiв

Попри тенденцію до здешевлення, ціна на бензин досі значно перевищує передвиборчу обіцянку президента Дональда Трампа про рівень нижче 2 доларів за галон – показник, який востаннє фіксували у 2020 році на тлі пандемічних локдаунів. Нині середня ціна майже на долар вища за цей орієнтир, хоча від початку другого терміну Трампа вона знизилася приблизно на 13 центів.

Регіональні відмінності при цьому залишаються разючими: водії в Каліфорнії платили в середньому 4,56 долара, тоді як у Техасі – лише 2,57 долара за галон.

Нафта дешевшає до майже $64 за барель на тлі відновлення завантаження в новоросійську17.11.25, 10:58 • 3170 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Вибори в США
Bloomberg
Каліфорнія
Дональд Трамп
Техас
Сполучені Штати Америки