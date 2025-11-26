$42.370.10
25 листопада, 16:32 • 12669 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 23368 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 20949 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 20293 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 18099 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 14079 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 14034 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 29908 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13906 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11931 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Слідом за бензином: в рф виник гострий дефіцит автогазу - "ОТПОР"

Київ • УНН

 • 474 перегляди

У карачаєво-черкеській республіці рф зник автомобільний газ на АГЗС. Активісти пов'язують це з дефіцитом та перенаправленням палива на військові потреби.

Слідом за бензином: в рф виник гострий дефіцит автогазу - "ОТПОР"

За дефіцитом бензину, на півдні росії починаються проблеми з автомобільним газом. Про це повідомляють учасники руху громадянського опору "ОТПОР" з карачаєво-черкеської республіки рф, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в одному з великих селищ республіки на всіх АГЗС повністю зник газ.

Після того, як бензин пропав або став доступним лише окупаційним військам, люди почали переходити на газ. Тепер і його не вистачає на всіх. Режим на місцях пояснює це "перебоями у логістиці". Проте наші джерела впевнені, що справжня причина - це сильний дефіцит та перенаправлення газових та паливних запасів на потреби військово-промислового комплексу та фронту

- йдеться у повідомленні.

За оцінками активістів, ситуація лише погіршуватиметься, тож вони закликають усіх власників транспорту підготуватись до повного колапсу на заправках:

  • зроби запас: забезпеч себе мінімум будь-якого доступного палива для критично важливих поїздок;
    • обмеж подорож: намагайся максимально знизити використання особистого транспорту;
      • будь обережний: не залишай машину без нагляду, військові можуть просто злити чи відібрати паливо.

        Нагадаємо

        За даними Центру протидії дезінформації РНБО України, внаслідок ударів по російських НПЗ у вересні виробництво пального в рф скоротилося на мільйон тонн, а дефіцит сягнув 20% внутрішніх потреб.

        Кожна п'ятдесята заправка у росії перестала продавати бензин - зовнішня розвідка26.09.25, 11:31 • 2793 перегляди

        Вадим Хлюдзинський

        ЕкономікаНовини СвітуАвто
        Енергетика
        Війна в Україні