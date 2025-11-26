Слідом за бензином: в рф виник гострий дефіцит автогазу - "ОТПОР"
У карачаєво-черкеській республіці рф зник автомобільний газ на АГЗС. Активісти пов'язують це з дефіцитом та перенаправленням палива на військові потреби.
За дефіцитом бензину, на півдні росії починаються проблеми з автомобільним газом. Про це повідомляють учасники руху громадянського опору "ОТПОР" з карачаєво-черкеської республіки рф, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що в одному з великих селищ республіки на всіх АГЗС повністю зник газ.
Після того, як бензин пропав або став доступним лише окупаційним військам, люди почали переходити на газ. Тепер і його не вистачає на всіх. Режим на місцях пояснює це "перебоями у логістиці". Проте наші джерела впевнені, що справжня причина - це сильний дефіцит та перенаправлення газових та паливних запасів на потреби військово-промислового комплексу та фронту
За оцінками активістів, ситуація лише погіршуватиметься, тож вони закликають усіх власників транспорту підготуватись до повного колапсу на заправках:
- зроби запас: забезпеч себе мінімум будь-якого доступного палива для критично важливих поїздок;
- обмеж подорож: намагайся максимально знизити використання особистого транспорту;
- будь обережний: не залишай машину без нагляду, військові можуть просто злити чи відібрати паливо.
Нагадаємо
За даними Центру протидії дезінформації РНБО України, внаслідок ударів по російських НПЗ у вересні виробництво пального в рф скоротилося на мільйон тонн, а дефіцит сягнув 20% внутрішніх потреб.
