Слідом за бензином: в рф виник гострий дефіцит автогазу - "ОТПОР"

За дефіцитом бензину, на півдні росії починаються проблеми з автомобільним газом. Про це повідомляють учасники руху громадянського опору "ОТПОР" з карачаєво-черкеської республіки рф, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в одному з великих селищ республіки на всіх АГЗС повністю зник газ.

Після того, як бензин пропав або став доступним лише окупаційним військам, люди почали переходити на газ. Тепер і його не вистачає на всіх. Режим на місцях пояснює це "перебоями у логістиці". Проте наші джерела впевнені, що справжня причина - це сильний дефіцит та перенаправлення газових та паливних запасів на потреби військово-промислового комплексу та фронту - йдеться у повідомленні.

За оцінками активістів, ситуація лише погіршуватиметься, тож вони закликають усіх власників транспорту підготуватись до повного колапсу на заправках:

зроби запас: забезпеч себе мінімум будь-якого доступного палива для критично важливих поїздок;

обмеж подорож: намагайся максимально знизити використання особистого транспорту;

будь обережний: не залишай машину без нагляду, військові можуть просто злити чи відібрати паливо.

Нагадаємо

За даними Центру протидії дезінформації РНБО України, внаслідок ударів по російських НПЗ у вересні виробництво пального в рф скоротилося на мільйон тонн, а дефіцит сягнув 20% внутрішніх потреб.

Кожна п'ятдесята заправка у росії перестала продавати бензин - зовнішня розвідка