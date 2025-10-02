Не лише сировинний придаток Китаю: росія імпортує бензин - ЦПД

$41.220.08
48.300.14
ukenru
06:36 • 2400 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 5418 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 13318 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
03:16 • 12151 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 16659 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 35229 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 44463 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30054 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 51010 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 26025 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
98%
756мм
Популярнi новини
росіяни на ТОТ переводять насосні станції на забір води прямо з водойм 1 жовтня, 23:36 • 5904 перегляди
Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та нової спеціальності01:45 • 4714 перегляди
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.Photo02:33 • 9958 перегляди
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру03:06 • 9330 перегляди
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto05:59 • 2978 перегляди
Публікації
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 48 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo05:30 • 13318 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 44463 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 35439 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 51010 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 41853 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 50777 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 33849 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 36792 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 46503 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
IRIS-T

Не лише сировинний придаток Китаю: росія імпортує бензин - ЦПД

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Внаслідок ударів по російських НПЗ минулого місяця виробництво пального скоротилося на мільйон тонн, а дефіцит сягнув 20% внутрішніх потреб.

Не лише сировинний придаток Китаю: росія імпортує бензин - ЦПД

росія перетворилась з "енергетичної наддержави" не тільки на сировинний придаток Китаю - вона вже стає й імпортером бензину. Про це написав у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Після ударів по російських нафтопереробних заводах у вересні простоювали рекордні 38% потужностей, виробництво пального скоротилося на мільйон тонн, а дефіцит сягнув 20% внутрішніх потреб, зазначив Коваленко.

Він додав, що віце-прем’єр-міністр рф олександр новак пропонує обнулити мита на імпорт бензину з Китаю, Південної Кореї та Сингапуру.

Фактично - схема "нафта за копійки туди, бензин втридорога назад". Китай, який отримує російську нафту зі знижкою 40%, продає назад бензин із націнкою 40%. У підсумку москва програє на обох напрямках: бюджет недоотримує кошти, черги на заправках ростуть, а в регіонах уже вводять обмеження на продаж пального

 - заявив Коваленко.

За його словами, для того, щоб утримати ринок, російський уряд готовий навіть повернути небезпечні присадки, заборонені у світі через онкологічні ризики, йти на екологічні компроміси та фактично вбивати двигуни авто. Це не тимчасова міра - це ознака системної залежності від імпорту.

Крім того, росія втратила європейський газовий ринок, на черзі - контроль над нафтопереробкою. Якщо це не зупинити, далі наступить політична залежність від країн, де росія вимушена купувати бензин.

Андропов, Брежнєв, Хрущов, Сталін і Ленін (лідери СРСР - ред.) на тому світі дивляться на це все і в такому шоці, що це важко уявити

- резюмував Коваленко.

Нагадаємо

У росії масово закриваються АЗС - їхня кількість за два місяці скоротилася на 2,6%, повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Євген Устименко

Новини Світу
Рада національної безпеки і оборони України
Сінгапур
Південна Корея
Китай