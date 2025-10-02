росія перетворилась з "енергетичної наддержави" не тільки на сировинний придаток Китаю - вона вже стає й імпортером бензину. Про це написав у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Після ударів по російських нафтопереробних заводах у вересні простоювали рекордні 38% потужностей, виробництво пального скоротилося на мільйон тонн, а дефіцит сягнув 20% внутрішніх потреб, зазначив Коваленко.

Він додав, що віце-прем’єр-міністр рф олександр новак пропонує обнулити мита на імпорт бензину з Китаю, Південної Кореї та Сингапуру.

Фактично - схема "нафта за копійки туди, бензин втридорога назад". Китай, який отримує російську нафту зі знижкою 40%, продає назад бензин із націнкою 40%. У підсумку москва програє на обох напрямках: бюджет недоотримує кошти, черги на заправках ростуть, а в регіонах уже вводять обмеження на продаж пального

За його словами, для того, щоб утримати ринок, російський уряд готовий навіть повернути небезпечні присадки, заборонені у світі через онкологічні ризики, йти на екологічні компроміси та фактично вбивати двигуни авто. Це не тимчасова міра - це ознака системної залежності від імпорту.

Крім того, росія втратила європейський газовий ринок, на черзі - контроль над нафтопереробкою. Якщо це не зупинити, далі наступить політична залежність від країн, де росія вимушена купувати бензин.

Андропов, Брежнєв, Хрущов, Сталін і Ленін (лідери СРСР - ред.) на тому світі дивляться на це все і в такому шоці, що це важко уявити