Не только сырьевой придаток Китая: россия импортирует бензин - ЦПД
Киев • УНН
В результате ударов по российским НПЗ в прошлом месяце производство топлива сократилось на миллион тонн, а дефицит достиг 20% внутренних потребностей.
россия превратилась из "энергетической сверхдержавы" не только в сырьевой придаток Китая - она уже становится и импортером бензина. Об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
После ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в сентябре простаивали рекордные 38% мощностей, производство топлива сократилось на миллион тонн, а дефицит достиг 20% внутренних потребностей, отметил Коваленко.
Он добавил, что вице-премьер-министр рф александр новак предлагает обнулить пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура.
Фактически - схема "нефть за копейки туда, бензин втридорога обратно". Китай, который получает российскую нефть со скидкой 40%, продает обратно бензин с наценкой 40%. В итоге москва проигрывает на обоих направлениях: бюджет недополучает средства, очереди на заправках растут, а в регионах уже вводят ограничения на продажу топлива
По его словам, для того, чтобы удержать рынок, российское правительство готово даже вернуть опасные присадки, запрещенные в мире из-за онкологических рисков, идти на экологические компромиссы и фактически убивать двигатели авто. Это не временная мера - это признак системной зависимости от импорта.
Кроме того, россия потеряла европейский газовый рынок, на очереди - контроль над нефтепереработкой. Если это не остановить, далее наступит политическая зависимость от стран, где россия вынуждена покупать бензин.
Андропов, Брежнев, Хрущев, Сталин и Ленин (лидеры СССР - ред.) на том свете смотрят на это все и в таком шоке, что это трудно представить
Напомним
В россии массово закрываются АЗС - их количество за два месяца сократилось на 2,6%, сообщили в Службе внешней разведки Украины.