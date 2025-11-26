$42.370.10
25 ноября, 16:32 • 12003 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 21697 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 19924 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 19344 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 17383 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 13833 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 13839 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 29235 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13851 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11891 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Вслед за бензином: в рф возник острый дефицит автогаза - "ОТПОР"

Киев • УНН

 • 134 просмотра

В Карачаево-Черкесской Республике РФ исчез автомобильный газ на АГЗС. Активисты связывают это с дефицитом и перенаправлением топлива на военные нужды.

Вслед за бензином: в рф возник острый дефицит автогаза - "ОТПОР"

После дефицита бензина на юге России начинаются проблемы с автомобильным газом. Об этом сообщают участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" из Карачаево-Черкесской Республики РФ, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в одном из крупных поселков республики на всех АГЗС полностью исчез газ.

После того, как бензин пропал или стал доступным только оккупационным войскам, люди начали переходить на газ. Теперь и его не хватает на всех. Режим на местах объясняет это "перебоями в логистике". Однако наши источники уверены, что истинная причина - это сильный дефицит и перенаправление газовых и топливных запасов на нужды военно-промышленного комплекса и фронта

- говорится в сообщении.

По оценкам активистов, ситуация будет только ухудшаться, поэтому они призывают всех владельцев транспорта подготовиться к полному коллапсу на заправках:

  • сделай запас: обеспечь себя минимумом любого доступного топлива для критически важных поездок;
    • ограничь поездки: старайся максимально снизить использование личного транспорта;
      • будь осторожен: не оставляй машину без присмотра, военные могут просто слить или отобрать топливо.

        Напомним

        По данным Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, в результате ударов по российским НПЗ в сентябре производство горючего в РФ сократилось на миллион тонн, а дефицит достиг 20% внутренних потребностей.

        Каждая пятидесятая заправка в россии перестала продавать бензин - внешняя разведка26.09.25, 11:31 • 2793 просмотра

        Вадим Хлюдзинский

        ЭкономикаНовости МираАвто
        Энергетика
        Война в Украине