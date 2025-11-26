Вслед за бензином: в рф возник острый дефицит автогаза - "ОТПОР"

После дефицита бензина на юге России начинаются проблемы с автомобильным газом. Об этом сообщают участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" из Карачаево-Черкесской Республики РФ, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в одном из крупных поселков республики на всех АГЗС полностью исчез газ.

После того, как бензин пропал или стал доступным только оккупационным войскам, люди начали переходить на газ. Теперь и его не хватает на всех. Режим на местах объясняет это "перебоями в логистике". Однако наши источники уверены, что истинная причина - это сильный дефицит и перенаправление газовых и топливных запасов на нужды военно-промышленного комплекса и фронта - говорится в сообщении.

По оценкам активистов, ситуация будет только ухудшаться, поэтому они призывают всех владельцев транспорта подготовиться к полному коллапсу на заправках:

сделай запас: обеспечь себя минимумом любого доступного топлива для критически важных поездок;

ограничь поездки: старайся максимально снизить использование личного транспорта;

будь осторожен: не оставляй машину без присмотра, военные могут просто слить или отобрать топливо.

Напомним

По данным Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, в результате ударов по российским НПЗ в сентябре производство горючего в РФ сократилось на миллион тонн, а дефицит достиг 20% внутренних потребностей.

Каждая пятидесятая заправка в россии перестала продавать бензин - внешняя разведка