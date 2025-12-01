В США бензин подешевел до минимума за четыре года, но все еще далек от обещания Трампа о $2 за галлон – Bloomberg

Средняя цена бензина в США опустилась до самого низкого уровня с мая 2021 года, снизившись в понедельник до около 3 долларов за галлон. Падение стало следствием подешевевшей сырой нефти и слабого потребительского спроса, который на протяжении года оставался ниже показателей 2024-го. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Американская автомобильная ассоциация сообщила, что цена упала менее чем на цент за выходные, закрепившись на четырехлетнем минимуме. Хотя летом обычно наблюдается рост стоимости топлива из-за отпускного сезона, в этом году рынок остался стабильным, а подешевевшая нефть сдерживала любые потенциальные скачки.

Несмотря на тенденцию к удешевлению, цена на бензин до сих пор значительно превышает предвыборное обещание президента Дональда Трампа об уровне ниже 2 долларов за галлон – показатель, который в последний раз фиксировали в 2020 году на фоне пандемических локдаунов. Сейчас средняя цена почти на доллар выше этого ориентира, хотя с начала второго срока Трампа она снизилась примерно на 13 центов.

Региональные различия при этом остаются поразительными: водители в Калифорнии платили в среднем 4,56 доллара, тогда как в Техасе – всего 2,57 доллара за галлон.

