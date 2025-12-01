$42.270.07
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
В США бензин подешевел до минимума за четыре года, но все еще далек от обещания Трампа о $2 за галлон – Bloomberg

Киев • УНН

Цена бензина в США опустилась до 3 долларов за галлон, что является самым низким показателем с мая 2021 года. Это падение обусловлено более дешевой сырой нефтью и слабым потребительским спросом, хотя цена все еще значительно выше предвыборного обещания Трампа о 2 долларах за галлон.

В США бензин подешевел до минимума за четыре года, но все еще далек от обещания Трампа о $2 за галлон – Bloomberg

Средняя цена бензина в США опустилась до самого низкого уровня с мая 2021 года, снизившись в понедельник до около 3 долларов за галлон. Падение стало следствием подешевевшей сырой нефти и слабого потребительского спроса, который на протяжении года оставался ниже показателей 2024-го. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Американская автомобильная ассоциация сообщила, что цена упала менее чем на цент за выходные, закрепившись на четырехлетнем минимуме. Хотя летом обычно наблюдается рост стоимости топлива из-за отпускного сезона, в этом году рынок остался стабильным, а подешевевшая нефть сдерживала любые потенциальные скачки.

Вслед за бензином: в рф возник острый дефицит автогаза - "ОТПОР"26.11.25, 02:29 • 6219 просмотров

Несмотря на тенденцию к удешевлению, цена на бензин до сих пор значительно превышает предвыборное обещание президента Дональда Трампа об уровне ниже 2 долларов за галлон – показатель, который в последний раз фиксировали в 2020 году на фоне пандемических локдаунов. Сейчас средняя цена почти на доллар выше этого ориентира, хотя с начала второго срока Трампа она снизилась примерно на 13 центов.

Региональные различия при этом остаются поразительными: водители в Калифорнии платили в среднем 4,56 доллара, тогда как в Техасе – всего 2,57 доллара за галлон.

Нефть дешевеет до почти $64 за баррель на фоне возобновления загрузки в Новороссийске17.11.25, 10:58 • 3172 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Выборы в США
Bloomberg L.P.
Калифорния
Дональд Трамп
Техас
Соединённые Штаты