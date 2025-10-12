У швейцарському Берні пропалестинський протест переріс у заворушення: 18 поліцейських поранені
Несанкціонований пропалестинський протест у Берні переріс у сутички з поліцією, внаслідок чого 18 поліцейських отримали поранення, четверо з них госпіталізовані. Було затримано 536 осіб, яких згодом відпустили після перевірки особистих даних.
У швейцарській столиці відбувся несанкціонований пропалестинський протест, який у суботу переріс у масштабні сутички з поліцією. За даними правоохоронців, 18 поліцейських отримали поранення, четверо з них були доставлені до лікарні для обстеження. Про це повідомляє видання Swissinfo, пише УНН.
Як повідомила поліція на пресконференції, серйозних травм вдалося уникнути завдяки захисному спорядженню. Демонстранти неодноразово намагалися прорвати поліцейські барикади, а також нападали на офіцерів, використовуючи будівельні інструменти, меблі, каміння, вогнегасники, феєрверки та лазерні указки.
Для відновлення порядку поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі. Усього було затримано 536 осіб, яких після перевірки особистих даних відпустили. Один із затриманих перебував у розшуку за ордером на арешт.
Правоохоронці зазначають, що частині учасників заворушень можуть висунути офіційні звинувачення після завершення розслідування.
