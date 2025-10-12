У швейцарському Берні пропалестинський протест переріс у заворушення: 18 поліцейських поранені

$41.510.00
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
16:23 • 6526 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
14:28 • 16721 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 15313 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 70839 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 95963 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 51402 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 52400 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 41041 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30435 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Представник МЗС Естонії пророкує новий саботаж з боку рф та закликає Європу до "згуртування" у відносинах з КНР12 жовтня, 08:36
Педофіл та колишній фронтмен Lostprophets Ієн Воткінс загинув у в'язниці після нападу12 жовтня, 08:59
Чоловік отримав опіки очей та шкіри: у Києві біля синагоги стався антисемітський напад, поліція встановлює обставини12 жовтня, 09:31
У кремлі вважають, що мирний процес "блокують", тоді як рф начебто "готова до переговорів"12 жовтня, 09:54
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
14:28 • 16721 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 70839 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 95963 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 42936 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 78404 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джо Байден
Alyona alyona
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ізраїль
Сектор Газа
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 15516 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 47070 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 51292 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 53073 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 118931 перегляди
Північний потік
Facebook
Financial Times
ATACMS
Bild

У швейцарському Берні пропалестинський протест переріс у заворушення: 18 поліцейських поранені

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Несанкціонований пропалестинський протест у Берні переріс у сутички з поліцією, внаслідок чого 18 поліцейських отримали поранення, четверо з них госпіталізовані. Було затримано 536 осіб, яких згодом відпустили після перевірки особистих даних.

У швейцарському Берні пропалестинський протест переріс у заворушення: 18 поліцейських поранені

У швейцарській столиці відбувся несанкціонований пропалестинський протест, який у суботу переріс у масштабні сутички з поліцією. За даними правоохоронців, 18 поліцейських отримали поранення, четверо з них були доставлені до лікарні для обстеження. Про це повідомляє видання Swissinfo, пише УНН.

Деталі

Як повідомила поліція на пресконференції, серйозних травм вдалося уникнути завдяки захисному спорядженню. Демонстранти неодноразово намагалися прорвати поліцейські барикади, а також нападали на офіцерів, використовуючи будівельні інструменти, меблі, каміння, вогнегасники, феєрверки та лазерні указки.

Президент Мадагаскару заявив про спробу перевороту після приєднання військових до протестів – Reuters12.10.25, 15:17 • 2914 переглядiв

Для відновлення порядку поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі. Усього було затримано 536 осіб, яких після перевірки особистих даних відпустили. Один із затриманих перебував у розшуку за ордером на арешт.

Правоохоронці зазначають, що частині учасників заворушень можуть висунути офіційні звинувачення після завершення розслідування.

В Еквадорі під час протестів скоєно замах на президента Даніеля Нобоа: глава держави не постраждав08.10.25, 11:06 • 2616 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Reuters
Швейцарія
Еквадор