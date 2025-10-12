В швейцарском Берне пропалестинский протест перерос в беспорядки: 18 полицейских ранены
Несанкционированный пропалестинский протест в Берне перерос в столкновения с полицией, в результате чего 18 полицейских получили ранения, четверо из них госпитализированы. Были задержаны 536 человек, которых впоследствии отпустили после проверки личных данных.
В швейцарской столице состоялся несанкционированный пропалестинский протест, который в субботу перерос в масштабные столкновения с полицией. По данным правоохранителей, 18 полицейских получили ранения, четверо из них были доставлены в больницу для обследования. Об этом сообщает издание Swissinfo, пишет УНН.
Как сообщила полиция на пресс-конференции, серьезных травм удалось избежать благодаря защитному снаряжению. Демонстранты неоднократно пытались прорвать полицейские баррикады, а также нападали на офицеров, используя строительные инструменты, мебель, камни, огнетушители, фейерверки и лазерные указки.
Для восстановления порядка полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Всего было задержано 536 человек, которых после проверки личных данных отпустили. Один из задержанных находился в розыске по ордеру на арест.
Правоохранители отмечают, что части участников беспорядков могут быть предъявлены официальные обвинения после завершения расследования.
