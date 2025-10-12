В швейцарском Берне пропалестинский протест перерос в беспорядки: 18 полицейских ранены

$41.510.00
48.210.00
ukenru
17:52 • 1450 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
16:23 • 5334 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
14:28 • 16103 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12:27 • 14985 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 70272 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 95639 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 51321 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 52373 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 41003 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 30419 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5.2м/с
72%
746мм
Популярные новости
Представитель МИД Эстонии предсказывает новый саботаж со стороны РФ и призывает Европу к «сплочению» в отношениях с КНР12 октября, 08:36 • 7436 просмотра
Педофил и бывший фронтмен Lostprophets Иэн Уоткинс погиб в тюрьме после нападения12 октября, 08:59 • 11920 просмотра
Мужчина получил ожоги глаз и кожи: в Киеве возле синагоги произошло антисемитское нападение, полиция устанавливает обстоятельства12 октября, 09:31 • 6468 просмотра
В кремле считают, что мирный процесс "блокируют", тогда как рф якобы "готова к переговорам"12 октября, 09:54 • 4428 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 14964 просмотра
публикации
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
14:28 • 16104 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 70273 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 95641 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 42709 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 78160 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Абдель Фаттах эль-Сиси
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Донецкая область
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 15072 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 46942 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 51169 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 52967 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 118819 просмотра
Актуальное
Северный поток
Facebook
Financial Times
ATACMS
Бильд

В швейцарском Берне пропалестинский протест перерос в беспорядки: 18 полицейских ранены

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Несанкционированный пропалестинский протест в Берне перерос в столкновения с полицией, в результате чего 18 полицейских получили ранения, четверо из них госпитализированы. Были задержаны 536 человек, которых впоследствии отпустили после проверки личных данных.

В швейцарском Берне пропалестинский протест перерос в беспорядки: 18 полицейских ранены

В швейцарской столице состоялся несанкционированный пропалестинский протест, который в субботу перерос в масштабные столкновения с полицией. По данным правоохранителей, 18 полицейских получили ранения, четверо из них были доставлены в больницу для обследования. Об этом сообщает издание Swissinfo, пишет УНН.

Подробности

Как сообщила полиция на пресс-конференции, серьезных травм удалось избежать благодаря защитному снаряжению. Демонстранты неоднократно пытались прорвать полицейские баррикады, а также нападали на офицеров, используя строительные инструменты, мебель, камни, огнетушители, фейерверки и лазерные указки.

Президент Мадагаскара заявил о попытке переворота после присоединения военных к протестам – Reuters12.10.25, 15:17 • 2892 просмотра

Для восстановления порядка полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Всего было задержано 536 человек, которых после проверки личных данных отпустили. Один из задержанных находился в розыске по ордеру на арест.

Правоохранители отмечают, что части участников беспорядков могут быть предъявлены официальные обвинения после завершения расследования.

В Эквадоре во время протестов совершено покушение на президента Даниэля Нобоа: глава государства не пострадал08.10.25, 11:06 • 2614 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Швейцария
Эквадор