Президент Мадагаскара заявил о попытке переворота после присоединения военных к протестам – Reuters

11 октября, 16:00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Потери врага: российские войска недосчитались 1240 солдат и 244 БпЛА за сутки - Генштаб12 октября, 04:18
Число жертв оползней и наводнений в Мексике достигло 37 человек12 октября, 04:39
Партизаны сорвали движение военных эшелонов РФ в Ростовской областиVideo12 октября, 05:01
Россия «заморозила» Фонд национального благосостояния: пенсии граждан РФ под угрозой12 октября, 07:19
Ибица и Форментера утопают в воде: непогода парализовала движение транспорта на островахPhoto07:41
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Абдель Фаттах эль-Сиси
Себастьен Лекорню
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Израиль
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21
Financial Times
ATACMS
Бильд
Шахед-136
YouTube

Президент Мадагаскара заявил о попытке переворота после присоединения военных к протестам – Reuters

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предупредил о попытке государственного переворота, назвав события «незаконным и насильственным захватом власти». Это произошло после того, как солдаты элитного подразделения CAPSAT присоединились к массовым протестам, продолжающимся с конца сентября.

Президент Мадагаскара заявил о попытке переворота после присоединения военных к протестам – Reuters

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предупредил о попытке государственного переворота, заявив, что в стране происходит "незаконный и насильственный захват власти". Это произошло после того, как солдаты элитного подразделения CAPSAT присоединились к массовым протестам, продолжающимся с конца сентября. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Протесты, начавшиеся из-за нехватки воды и электроэнергии, переросли в политическое движение с требованием отставки президента и роспуска парламента. В воскресенье в Антананариву, столице страны, собрались тысячи людей, чтобы выразить поддержку движению и почтить память солдата элитного подразделения CAPSAT, который, по словам коллег, погиб от пуль жандармерии во время протестов.

Мадагаскар охватили протесты: почему демонстрации поколения Z заставили президента уволить свое правительство03.10.25, 09:35

Именно подразделение CAPSAT – те самые силы, которые помогли Радзуэлине прийти к власти во время переворота 2009 года – ныне стало очагом сопротивления. Их представители призвали армию "поддержать народ" и отказаться выполнять приказы правительства. В видеообращениях, распространенных в соцсетях, военные заявили, что будут брать на себя координацию всех вооруженных подразделений страны со своей базы на окраине Антананариву.

На фоне сообщений о перестрелках возле казарм CAPSAT, в которых было ранено по меньшей мере трех человек, официальные представители Министерства обороны и Генерального штаба воздержались от комментариев.

Жандармерия в ответ заявила, что подчиняется исключительно Национальному командному центру, подчеркнув свою лояльность действующему правительству.

Радзуэлина призвал к диалогу для мирного разрешения кризиса и осудил попытки дестабилизации государства.

Напомним

В субботу на Мадагаскаре впервые с начала прошломесячных протестов демонстранты вышли на площадь 13 мая в Антананариву под охраной военных.

Степан Гафтко

Электроэнергия
Reuters