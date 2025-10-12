Президент Мадагаскара заявил о попытке переворота после присоединения военных к протестам – Reuters
Киев • УНН
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предупредил о попытке государственного переворота, назвав события «незаконным и насильственным захватом власти». Это произошло после того, как солдаты элитного подразделения CAPSAT присоединились к массовым протестам, продолжающимся с конца сентября.
Детали
Протесты, начавшиеся из-за нехватки воды и электроэнергии, переросли в политическое движение с требованием отставки президента и роспуска парламента. В воскресенье в Антананариву, столице страны, собрались тысячи людей, чтобы выразить поддержку движению и почтить память солдата элитного подразделения CAPSAT, который, по словам коллег, погиб от пуль жандармерии во время протестов.
Именно подразделение CAPSAT – те самые силы, которые помогли Радзуэлине прийти к власти во время переворота 2009 года – ныне стало очагом сопротивления. Их представители призвали армию "поддержать народ" и отказаться выполнять приказы правительства. В видеообращениях, распространенных в соцсетях, военные заявили, что будут брать на себя координацию всех вооруженных подразделений страны со своей базы на окраине Антананариву.
На фоне сообщений о перестрелках возле казарм CAPSAT, в которых было ранено по меньшей мере трех человек, официальные представители Министерства обороны и Генерального штаба воздержались от комментариев.
Жандармерия в ответ заявила, что подчиняется исключительно Национальному командному центру, подчеркнув свою лояльность действующему правительству.
Радзуэлина призвал к диалогу для мирного разрешения кризиса и осудил попытки дестабилизации государства.
Напомним
В субботу на Мадагаскаре впервые с начала прошломесячных протестов демонстранты вышли на площадь 13 мая в Антананариву под охраной военных.