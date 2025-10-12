Президент Мадагаскару заявив про спробу перевороту після приєднання військових до протестів – Reuters

$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 57640 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 85197 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 45938 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 50491 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 39372 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 29757 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 37479 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 44057 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 74548 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35794 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1240 солдатів та 244 БпЛА за добу - Генштаб12 жовтня, 04:18
Кількість жертв зсувів ґрунту та повеней у Мексиці сягнула 37 осіб12 жовтня, 04:39
Партизани зірвали рух військових ешелонів рф у ростовській областіVideo12 жовтня, 05:01
росія "заморозила" Фонд національного добробуту: пенсії громадян рф під загрозою12 жовтня, 07:19
Ібіца і Форментера потопають у воді: негода паралізувала рух транспорту на островахPhoto12 жовтня, 07:41
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Себастьян Лекорню
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Ізраїль
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21
Financial Times
ATACMS
Bild
Шахед-136
YouTube

Президент Мадагаскару заявив про спробу перевороту після приєднання військових до протестів – Reuters

Київ • УНН

 1598 перегляди

Президент Мадагаскару Андрі Раджуеліна попередив про спробу державного перевороту, назвавши події «незаконним та насильницьким захопленням влади». Це сталося після того, як солдати елітного підрозділу CAPSAT приєдналися до масових протестів, що тривають із кінця вересня.

Президент Мадагаскару заявив про спробу перевороту після приєднання військових до протестів – Reuters

Президент Мадагаскару Андрі Раджуеліна попередив про спробу державного перевороту, заявивши, що в країні відбувається "незаконне та насильницьке захоплення влади". Це сталося після того, як солдати елітного підрозділу CAPSAT приєдналися до масових протестів, що тривають із кінця вересня. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Протести, які почалися через нестачу води та електроенергії, переросли у політичний рух із вимогою відставки президента та розпуску парламенту. У неділю в Антананаріву, столиці країни, зібралися тисячі людей, щоб висловити підтримку руху і вшанувати пам’ять солдата елітного підрозділу CAPSAT, який, за словами колег, загинув від куль жандармерії під час протестів.

Мадагаскар охопили протести: чому демонстрації покоління Z змусили президента звільнити свій уряд03.10.25, 09:35 • 3106 переглядiв

Саме підрозділ CAPSAT – ті самі сили, які допомогли Раджуеліні прийти до влади під час перевороту 2009 року – нині став осередком спротиву. Їхні представники закликали армію "підтримати народ" і відмовитися виконувати накази уряду. У відеозверненнях, поширених у соцмережах, військові заявили, що братимуть на себе координацію всіх збройних підрозділів країни зі своєї бази на околиці Антананаріву.

На тлі повідомлень про перестрілки біля казарм CAPSAT, у яких було поранено щонайменше трьох людей, офіційні представники Міністерства оборони та Генерального штабу утрималися від коментарів.

Жандармерія у відповідь заявила, що підпорядковується виключно Національному командному центру, підкресливши свою лояльність чинному уряду.

Раджуеліна закликав до діалогу для мирного розв’язання кризи та засудив спроби дестабілізації держави.

Нагадаємо

У суботу на Мадагаскарі вперше від початку минуломісячних протестів демонстранти вийшли на площу 13 травня в Антананаріву під охороною військових.

Степан Гафтко

Новини Світу
Електроенергія
Reuters