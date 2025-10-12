Президент Мадагаскару заявив про спробу перевороту після приєднання військових до протестів – Reuters
Київ • УНН
Президент Мадагаскару Андрі Раджуеліна попередив про спробу державного перевороту, заявивши, що в країні відбувається "незаконне та насильницьке захоплення влади". Це сталося після того, як солдати елітного підрозділу CAPSAT приєдналися до масових протестів, що тривають із кінця вересня. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Протести, які почалися через нестачу води та електроенергії, переросли у політичний рух із вимогою відставки президента та розпуску парламенту. У неділю в Антананаріву, столиці країни, зібралися тисячі людей, щоб висловити підтримку руху і вшанувати пам’ять солдата елітного підрозділу CAPSAT, який, за словами колег, загинув від куль жандармерії під час протестів.
Саме підрозділ CAPSAT – ті самі сили, які допомогли Раджуеліні прийти до влади під час перевороту 2009 року – нині став осередком спротиву. Їхні представники закликали армію "підтримати народ" і відмовитися виконувати накази уряду. У відеозверненнях, поширених у соцмережах, військові заявили, що братимуть на себе координацію всіх збройних підрозділів країни зі своєї бази на околиці Антананаріву.
На тлі повідомлень про перестрілки біля казарм CAPSAT, у яких було поранено щонайменше трьох людей, офіційні представники Міністерства оборони та Генерального штабу утрималися від коментарів.
Жандармерія у відповідь заявила, що підпорядковується виключно Національному командному центру, підкресливши свою лояльність чинному уряду.
Раджуеліна закликав до діалогу для мирного розв’язання кризи та засудив спроби дестабілізації держави.
Нагадаємо
У суботу на Мадагаскарі вперше від початку минуломісячних протестів демонстранти вийшли на площу 13 травня в Антананаріву під охороною військових.