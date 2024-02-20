У росії стверджують, що збільшили виробництво БПЛА "Орлан" - ЗМІ

росія могла у три-чотири рази збільшити виробництво розвідувальних безпілотників "Орлан-10". Про це повідомляє Defence Express з посиланнях на інформацію з росЗМІ, пише УНН.

Як зазначає видання, темпи виробництва розвідувальних безпілотників типу "Орлан" заявляються на рівні понад 1000 одиниць на рік, тобто орієнтовно більш як 80 безпілотників на місяць.

Стверджується, що виробництво БПЛА типу "Орлан-10" було збільшено у три-чотири рази, "Орлан-30" до 25 разів у порівнянні з темпами виробництва у 2021 році.

За озвученою Defence Express інформацією, міноборони рф також обговорює можливість виготовляти за ліцензією "Орлани" на базі потужностей інших конструкторських бюро окрім "Спеціального технологічного центру", який, наразі, є єдиним виробником цих БПЛА.

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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що росіяни почали оснащувати свої розвідувальні безпілотники "Орлан-10" трекерами іноземного виробництва, які призначені для відстежування місцезнаходження об'єктів.

"У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах типу "Орлан-10" експертами КНДІСЕ виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів. Такі елементи мають всі нещодавні зразки БПЛА, які передавалися на дослідження. Це свідчить про те, що ворог використовує дрони не лише для загального збору інформації, а й для систематичного відслідковування точок збиття чи приземлення "ворожих пташок".

Трекери забезпечені основним та автономним джерелами живлення, тому навіть після виведення з ладу основних систем, до втрати зв’язку, координати можуть бути відправлені", - розповів Рувін.

Він також наголосив, що трекери потрапили до рф як товари подвійного призначення, країна-виробник уже встановлена.

"Як і більшість складових бази електронних компонентів у російській зброї, трекери є товарами подвійного використання та можуть застосовуватися у цивільних і воєнних цілях. Їх компоненти, чипи та мікроплати, мають не російське виробництво. Інформація про виробників та країни-походження наразі встановлена та передана органам досудового розслідування", - додав директор КНДІСЕ.

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