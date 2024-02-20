В россии утверждают, что увеличили производство БПЛА "Орлан" - СМИ

россия могла в три-четыре раза увеличить производство разведывательных беспилотников "Орлан-10". Об этом сообщает Defence Express со ссылками на информацию из росСМИ, пишет УНН.

Как отмечает издание, темпы производства разведывательных беспилотников типа "Орлан" заявляются на уровне более 1000 единиц в год, то есть ориентировочно более 80 беспилотников в месяц.

Утверждается, что производство БПЛА типа "Орлан-10" было увеличено в три-четыре раза, "Орлан-30" до 25 раз по сравнению с темпами производства в 2021 году.

По озвученной Defence Express информации, минобороны рф также обсуждает возможность изготавливать по лицензии "Орланы" на базе мощностей других конструкторских бюро кроме "Специального технологического центра", который сейчас является единственным производителем этих БПЛА.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов.

"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10" экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".

Трекеры обеспечены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены", - рассказал Рувин.

Он также отметил, что трекеры попали в рф как товары двойного назначения, страна-производитель уже установлена.

"Как и большинство составляющих базы электронных компонентов в российском оружии, трекеры являются товарами двойного использования и могут применяться в гражданских и военных целях. Их компоненты, чипы и микроплаты, имеют не российское производство. Информация о производителях и странах-происхождения сейчас установлена и передана органам досудебного расследования", - добавил директор КНИИСЭ.

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