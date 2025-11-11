У росії діти від 14 років під загрозою довічного ув’язнення за диверсії
Київ • УНН
У росії ухвалили поправки до Кримінального кодексу, посиливши відповідальність за диверсії та знизивши вік кримінальної відповідальності до 14 років. Залучення неповнолітніх до диверсійних дій каратиметься довічним ув'язненням.
Державна дума росії ухвалила поправки до Кримінального кодексу, які посилюють відповідальність за диверсійні дії та знижують вік кримінальної відповідальності за такі злочини до 14 років. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
Згідно з новим законом, покарання за диверсії прирівнюється до терористичних злочинів: виключено умовне покарання, неможливе покарання нижче мінімального терміну, а умовно-дострокове звільнення можливе лише після відбуття 75% терміну.
Крім того, за залучення неповнолітніх до терористичної діяльності або до скоєння диверсій передбачено покарання аж до довічного ув’язнення. Нові норми фактично значно посилюють кримінальну відповідальність для підлітків у росії за політично або державотворчо небезпечні дії.
