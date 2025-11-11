В России дети от 14 лет под угрозой пожизненного заключения за диверсии
Киев • УНН
В России приняли поправки в Уголовный кодекс, ужесточив ответственность за диверсии и снизив возраст уголовной ответственности до 14 лет. Вовлечение несовершеннолетних в диверсионные действия будет караться пожизненным заключением.
Государственная дума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают ответственность за диверсионные действия и снижают возраст уголовной ответственности за такие преступления до 14 лет. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
Согласно новому закону, наказание за диверсии приравнивается к террористическим преступлениям: исключено условное наказание, невозможно наказание ниже минимального срока, а условно-досрочное освобождение возможно только после отбытия 75% срока.
Кроме того, за привлечение несовершеннолетних к террористической деятельности или к совершению диверсий предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Новые нормы фактически значительно ужесточают уголовную ответственность для подростков в России за политически или государственно опасные действия.
