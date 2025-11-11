ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину

Кремль начал принудительный частичный призыв резервистов в рамках своей более широкой инициативы по созданию активного резерва, вероятно, для использования в боевых действиях в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики, в частности, ссылаются на информацию одного из российских изданий, которое утверждает, что по меньшей мере 19 субъектов федерации начинают готовить активных резервистов для подразделений, которые российские власти развернут для защиты объектов критической инфраструктуры.

Формирование резервных подразделений для защиты инфраструктуры произошло после того, как... Владимир Путин 5 ноября подписал закон, который позволяет России обучать резервистов для защиты критической инфраструктуры в РФ. ... Некоторые субъекты федерации начали формировать специализированные резервные подразделения до вступления в силу законодательных поправок, при этом Россия планирует использовать резервистов в областях, граничащих с Украиной, для борьбы с украинскими диверсионно-разведывательными группами, эвакуации населения и поддержки "контртеррористических" операций - цитирует ISW российских журналистов.

путин подписал законы о круглогодичном призыве и привлечении резервистов к защите объектов

Издание также указывало, что Россия включает в контракты, которые подписывают резервисты, положения об их развертывании только в пределах своих регионов.

Недавний закон, который позволяет России обучать активных резервистов в военное и мирное время, не содержал положения о географическом ограничении мест развертывания резервистов, хотя российские чиновники утверждали, что российские власти будут направлять резервистов только для защиты критической инфраструктуры в пределах своего региона - отмечают аналитики.

Они напоминают, что Кремль ранее игнорировал контрактные обязательства, которые мешают ему вести войну в Украине по своему усмотрению, а Путин ранее манипулировал законами, чтобы как открыто, так и скрыто нарушать контрактные соглашения, не нарушая закон прямо.

В ISW убеждены, что Кремль использует необходимость защиты критически важной инфраструктуры как предлог для сокрытия более широких усилий по подготовке резервистов к развертыванию, в частности в Украине.

Напомним

Кремль включил оккупированные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в Южный военный округ, создавая основу для принудительной мобилизации. Путин объявил о круглогодичном призыве с 2026 года и ввел электронные повестки, усиливая риск незаконного призыва украинцев.

путин мобилизует резервистов для защиты РФ от украинских беспилотников – Bloomberg