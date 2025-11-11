ISW: за призовом резервістів в рф для захисту інфраструктури приховуються плани їхньої відправки в Україну

кремль розпочав примусовий частковий призов резервістів у рамках своєї ширшої ініціативи щодо створення активного резерву, ймовірно, для використання в бойових діях в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики, зокрема, посилаються на інформацію одного з російських видань, яке стверджує, що щонайменше 19 суб'єктів федерації починають готувати активних резервістів для підрозділів, які російська влада розгорне для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Формування резервних підрозділів для захисту інфраструктури відбулося після того, як ... володимир путін 5 листопада підписав закон, який дозволяє росії навчати резервістів для захисту критичної інфраструктури в рф. ... Деякі суб'єкти федерації почали формувати спеціалізовані резервні підрозділи до набрання чинності законодавчих поправок, при цьому росія планує використовувати резервістів в областях, що межують з Україною, для боротьби з українськими диверсійно-розвідувальними групами, евакуації населення та підтримки "контртерористичних" операцій - цитує ISW російських журналістів.

Видання також вказувало, що росія включає до контрактів, які підписують резервісти, положення про їхнє розгортання лише в межах своїх регіонів.

Нещодавній закон, який дозволяє росії навчати активних резервістів у воєнний та мирний час, не містив положення про географічне обмеження місць розгортання резервістів, хоча російські чиновники стверджували, що російська влада направлятиме резервістів лише для захисту критичної інфраструктури в межах свого регіону - зазначають аналітики.

Вони нагадують, що кремль раніше ігнорував контрактні зобов'язання, які заважають йому вести війну в Україні на власний розсуд, а путін раніше маніпулював законами, щоб як відкрито, так і приховано порушувати контрактні угоди, не порушуючи закон прямо.

В ISW переконані, що кремль використовує необхідність захисту критично важливої ​​інфраструктури як привід для приховування ширших зусиль з підготовки резервістів до розгортання, зокрема в Україні.

Нагадаємо

кремль включив окуповані території Донбасу, Запорізької та Херсонської областей до Південного військового округу, створюючи підґрунтя для примусової мобілізації. путін оголосив про цілорічний призов з 2026 року та запровадив електронні повістки, посилюючи ризик незаконного призову українців.

