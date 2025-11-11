$41.960.02
19:55
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51959 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ISW: за призовом резервістів в рф для захисту інфраструктури приховуються плани їхньої відправки в Україну

Київ • УНН

 • 12333 перегляди

кремль розпочав примусовий частковий призов резервістів, ймовірно, для використання в Україні. Щонайменше 19 суб'єктів федерації вже готують резервістів нібито для захисту критичної інфраструктури рф.

ISW: за призовом резервістів в рф для захисту інфраструктури приховуються плани їхньої відправки в Україну

кремль розпочав примусовий частковий призов резервістів у рамках своєї ширшої ініціативи щодо створення активного резерву, ймовірно, для використання в бойових діях в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики, зокрема, посилаються на інформацію одного з російських видань, яке стверджує, що щонайменше 19 суб'єктів федерації починають готувати активних резервістів для підрозділів, які російська влада розгорне для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Формування резервних підрозділів для захисту інфраструктури відбулося після того, як ... володимир путін 5 листопада підписав закон, який дозволяє росії навчати резервістів для захисту критичної інфраструктури в рф. ... Деякі суб'єкти федерації почали формувати спеціалізовані резервні підрозділи до набрання чинності законодавчих поправок, при цьому росія планує використовувати резервістів в областях, що межують з Україною, для боротьби з українськими диверсійно-розвідувальними групами, евакуації населення та підтримки "контртерористичних" операцій

- цитує ISW російських журналістів.

путін підписав закони про цілорічний призов та залучення резервістів до захисту об'єктів04.11.25, 17:11 • 3506 переглядiв

Видання також вказувало, що росія включає до контрактів, які підписують резервісти, положення про їхнє розгортання лише в межах своїх регіонів.

Нещодавній закон, який дозволяє росії навчати активних резервістів у воєнний та мирний час, не містив положення про географічне обмеження місць розгортання резервістів, хоча російські чиновники стверджували, що російська влада направлятиме резервістів лише для захисту критичної інфраструктури в межах свого регіону

- зазначають аналітики.

Вони нагадують, що кремль раніше ігнорував контрактні зобов'язання, які заважають йому вести війну в Україні на власний розсуд, а путін раніше маніпулював законами, щоб як відкрито, так і приховано порушувати контрактні угоди, не порушуючи закон прямо.

В ISW переконані, що кремль використовує необхідність захисту критично важливої ​​інфраструктури як привід для приховування ширших зусиль з підготовки резервістів до розгортання, зокрема в Україні.

Нагадаємо

кремль включив окуповані території Донбасу, Запорізької та Херсонської областей до Південного військового округу, створюючи підґрунтя для примусової мобілізації. путін оголосив про цілорічний призов з 2026 року та запровадив електронні повістки, посилюючи ризик незаконного призову українців.

путін мобілізує резервістів для захисту рф від українських безпілотників – Вloomberg24.10.25, 19:41 • 3287 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

